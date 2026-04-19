باران و کاهش دما در تهران
ادارهکل هواشناسی استان تهران از بارش باران، کاهش دما و وزش باد شدید در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران، صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و وزش باد، رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود همچنین از بعدازظهر یکشنبه (۳۰ فروردین) با ورود سامانه بارشی بهتدریج افزایش ابر و باد و تا سهشنبه در بعضی ساعتها بارش باران، گاهی رعدوبرق و بارش تگرگ در گستره استان بهویژه در نیمه شمالی و غربی پیشبینی میشود.
از بعدازظهر یکشنبه تا چهارشنبه در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید در گستره استان تهران بهویژه در نیمه جنوبی و مناطق غربی با احتمال گردوخاک و کاهش موقت شعاع دید در مناطق جنوبی مورد انتظار است.
امروز افزایش نسبی دما و روزهای دوشنبه و سهشنبه کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
آسمان تهران، دوشنبه (۳۱ فروردین) نیمهابری و در بعضی ساعتها افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید با احتمال گردوخاک با کمینه دمای ۱۶ و بیشینه دمای ۲۳ و طی سهشنبه (اول اردیبهشت) نیمهابری، در بعضی ساعتها افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید با احتمال گردوخاک با کمترین دمای ۱۵ و بیشترین دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.