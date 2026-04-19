وزیر آموزشوپرورش:
فعلا برنامهای برای آموزش حضوری نداریم
وزیر آموزش و پرورش گفت: در شرایط فعلی تا اطلاع بعدی، برنامهای برای آموزش حضوری مدارس نداریم و فعلا آموزشها بهصورت مجازی ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در جلسه شورای معاونان که بهصورت نیمه حضوری و برخط برگزار شد، درباره وضعیت بازگشایی مدارس، تصریح کرد: هرگونه تصمیم برای بازگشایی مدارس، با هماهنگی نهادهای ذیربط و با در نظر گرفتن آرامش خاطر و حصول اطمینان از امنیت دانش آموزان، معلمان و خانوادهها اتخاذ خواهد شد.
وی در ادامه ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر، از حضور گسترده و غیورانه دختران و مادران ایرانی در اجتماع باشکوه دختران جانفدا و دیگر صحنههای اجتماعی، آنان را «دختران انقلاب» و «تاریخسازان آینده کشور» توصیف و بر تداوم حضور هوشمندانه مردم در میادین و برنامهریزی برای تکریم معلمانی که در خط مقدم این حضور آگاهانه نقش آفرینی کرده اند، تأکید کرد.
وزیر آموزش و پرورش در ابتدای این نشست، ضمن تسلیت شهادت جمعی از معلمان، دانشآموزان و سرداران شهید در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، فرارسیدن روز دختر را تبریک گفت و حضور پررنگ دختران و مادران در رویدادهای اخیر را نشانهای از پویایی اجتماعی دانست.
وی با اشاره به راهپیماییهای اخیر، اظهار کرد: دختران ایران زمین با حضوری پرشور، جلوهای از هویت انقلابی و مسئولیتپذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند که بیتردید در تاریخ ماندگار خواهد شد.
کاظمی، از قرار گرفتن مطالبات پاداش سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در دستور کار پرداخت خبر داد و گفت: نتایج آزمون خدمتگزاران نیز احتمالاً تا ۱۵ اردیبهشتماه اعلام خواهد شد.
وی افزود: برنامهریزی برای جذب و استخدام نیروهای جدید در حال انجام است و بهزودی تعیینتکلیف می شود.
کاظمی، در ادامه بر لزوم تکریم خانوادههای شهدای اخیر تأکید کرد و گفت: مدیران باید به دیدار خانوادههای معلمان و دانشآموزان شهید بروند و از آنان بهصورت ویژه تجلیل کنند.
وی ضمن برشمردن مجاهدت ها و ویژگی های شخصیتی معلم شهید بابری، افزود: در میان معلمان شهید، انتخاب یک چهره شاخص بهعنوان معلم نمونه شهید نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش درباره آیین «سپاس معلم» گفت: این برنامه با توجه به شرایط کشور، به صورت مجازی یا ترکیبی برگزار خواهد شد و سناریوهای مختلفی برای آن در نظر گرفته میشود.