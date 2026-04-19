بازسازی ۱۲۳۲ واحد آسیب دیده منطقه ۵ در جنگ

به گزارش ایلنا، محمدرضا پویانفر در بازدید از ساختمان‌های آسیب دیده در منطقه اظهار کرد: طبق دسته‌بندی که در بحث نوع آسیب بر اساس دستورالعمل شهرداری تهران داشتیم، در بخش آسیب‌های جزئی که شامل در، پنجره و شیشه می‌شود، ۱۷۷۶ واحد و در بخش آسیب‌های متوسط نیز حدوداً ۹۰ واحد آسیب دیدند و خوشبختانه ما نوع آسیبی که نیاز به تخریب و نوسازی داشته باشد، نداشتیم.

وی ادامه داد: از همان ابتدا نیز زمانی که همکاران در بحث آواربرداری در محل و بازگشایی‌ها فعالیت می‌کردند، بحث بازسازی را هم آغاز کردیم؛ هم با به‌کارگیری پیمانکاران و هم با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی که بسیار فعال هستند. عمده آسیب‌ها جزئی بود و مربوط به شیشه و در و پنجره می‌شد؛ بنابراین تمرکز خود را بر موضوع شیشه و در و پنجره گذاشتیم و گروه‌های جهادی را نیز به این سمت سوق دادیم.

شهردار منطقه ۵ خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۷۷۶ واحدی که دچار آسیب جزئی شده بودند، تاکنون تعمیر ۱۲۳۲ واحد انجام شده و پیشرفت بسیار خوبی دارد و بقیه را نیز در کمترین فرصت جمع‌بندی خواهیم کرد. از حدود ۵۸ خانواری که با توجه به نوع آسیب‌هایی که دیده بودند در هتل‌ها اسکان داده شدند، در حال حاضر ۳۲ خانوار هنوز در هتل‌ها هستند و مابقی مرخص شده‌اند. تمام تلاش ما این است که با اولویت، ترخیص این عزیزان از هتل‌ها و بازگشت آنان به زندگی‌شان انجام شود.

وی تصریح کرد: در بحث آسیب‌های متوسط نیز کارهای ۵۹ واحد انجام شده است. حدود ۱۵ واحد هم در دست اقدام است. تمام تلاش ما این است که در کمترین زمان بتوانیم این موارد را نیز بازسازی کنیم و به خانه‌های خود بازگردند.

وی اضافه کرد: در بحث مقاوم‌سازی، تخریب و نوسازی طبق دستورالعمل، موضوع دیوار، در و پنجره و این موارد، چه در آسیب جزئی و چه متوسط، توسط شهرداری انجام می‌شود؛ اما بحث تخریب و نوسازی با استفاده از ظرفیت سازندگان و خیرین و همچنین با مشوق‌هایی که طبق مصوبه ماده ۵ ارائه شده، انجام خواهد شد. با تشویق‌هایی که ما ارائه می‌دهیم در واقع انگیزه‌ای برای سازندگان ایجاد می‌شود تا نوسازی انجام شود و در مراحلی که نیاز به تخریب است، بحث اسکان و حمایت نیز انجام خواهد شد.

پویانفر با اشاره به ۳۷۳ خودروی آسیب دیده‌ در منطقه گفت: موضوع مهم در مورد خودروها، بحث بیمه است. معمولاً شرکت‌های بیمه شلوغ بودند و برخی تعطیلی‌ها نیز وجود داشت، اما کار بسیار خوبی انجام شد؛ به این صورت که با بیمه هماهنگ کردیم و تیم‌های ارزیاب در محل حضور پیدا کردند. از ۳۷۳ خودرو، ۳۵۰ دستگاه ارزیابی شده و ارزیابی بیمه به‌طور کامل انجام گرفته است. بقیه نیز به‌زودی انجام می‌شود. این نیز کمکی بود که ما برای مردم انجام دادیم تا در محل و نقاطی که مشخص کردیم، تیم‌های ارزیاب حضور پیدا کنند و خودروها را ارزیابی کنند.

