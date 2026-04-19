پرداخت کمک رفاهی ۲.۵ میلیون تومانی به فرهنگیان
وزیر آموزشوپرورش با تشریح عملکرد این وزارتخانه در شرایط بحرانی، از استمرار کامل فرآیند آموزش در سراسر کشور، مدیریت سریع آغاز بحران و نقش مؤثر شورای عالی آموزشوپرورش در حل مسائل کلیدی خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در نشست شورای عالی آموزشوپرورش که با حضور دبیرکل شورا و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد، با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته، این دوره را یکی از پیچیدهترین مقاطع کاری کشور عنوان کرد و گفت: با وجود بحرانهای گسترده، آموزشوپرورش توانست مأموریت خود را بدون وقفه ادامه دهد.
وی با اشاره به آغاز ناگهانی شرایط بحرانی، اظهار کرد: در همان ساعات ابتدایی، دستور تخلیه فوری مدارس در سراسر کشور صادر شد و پیامهای اضطراری به ادارات و مناطق آموزشی ابلاغ شد.
به گفته وی، سرعت عمل در این تصمیمگیری نقش مهمی در مدیریت شرایط اولیه داشت.
وزیر آموزشوپرورش در ادامه تأکید کرد: آموزش در هیچ مرحلهای متوقف نشد و با تغییر شیوهها ادامه یافت.
وی تصریح کرد: بر این اساس آموزش مجازی در بستر شبکه شاد توسعه یافت و مدرسه تلویزیونی ایران نیز فعال شد و آموزش آفلاین و رفع اشکال حضوری در برخی مناطق نیز اجرا شد.
وزیر آموزش و پرورش این اقدامات را از جلوههای مهم تابآوری نظام تعلیم و تربیت دانست.
کاظمی با اشاره به ابعاد گسترده شرایط بحرانی، گفت: برخلاف جنگهای گذشته که محدود به چند استان بود، اینبار تقریباً تمامی استانهای کشور درگیر شرایط امنیتی و آموزشی بودند و همین موضوع مدیریت آموزش را پیچیدهتر کرده بود.
وی با اشاره به محدودیتهای مالی دولت افزود: با وجود شرایط سخت اقتصادی، اقدامات مهمی در حوزه معیشت فرهنگیان انجام شد که از جمله آنها صدور احکام رتبهبندی برای حدود ۲۰۰ هزار معلم، پرداخت بهموقع حقوق فرهنگیان، تسویه معوقات و پاداشهای معوق، پرداخت مطالبات جامانده برخی افراد، پرداخت کمک رفاهی ۲.۵ میلیون تومانی به فرهنگیان بوده است.
وزیر آموزشوپرورش شورای عالی را یکی از ارکان مهم تصمیمسازی دانست و گفت: این شورا در موضوعاتی مانند امتحانات نهایی، فارغالتحصیلی و کنکور نقش تعیینکنندهای داشته است.
وی همچنین بر ضرورت افزایش سرعت تصمیمگیری و برگزاری جلسات مستمر و فوری در این شورا تأکید کرد.
کاظمی تصریح کرد: در شرایط فعلی، موضوعاتی مانند تغییر محتوای درسی، نحوه برگزاری آزمونها و مدیریت امتحانات باید با سرعت در شورای عالی بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی به برخی مسائل مهم از جمله موضوع تأثیر قطعی معدل در کنکور،نحوه برگزاری آزمونهای نهایی، ادغام کنکور دانشگاه فرهنگیان با کنکور سراسری نیز اشاره کرد و با قدردانی از فرهنگیان گفت: معلمان در ایجاد آرامش اجتماعی و استمرار آموزش در شرایط بحرانی نقش اساسی ایفا کردند و همراهی خانوادهها و دانشآموزان نشاندهنده تابآوری بالای جامعه است.
وزیر آموزشوپرورش در پایان تأکید کرد: مهمترین مأموریت این وزارتخانه در شرایط کنونی، تداوم آموزش با کیفیت، تصمیمگیری سریع و حفظ آرامش جامعه است و شورای عالی آموزشوپرورش باید در این مسیر نقش محوری و فعالتری ایفا کند.