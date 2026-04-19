به گزارش ایلنا، حسین سیمایی در ابتدای این دیدار با قدردانی از ابراز همدردی و حضور وزیر علوم عراق به منظور تسلیت شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این واقعه را «ثلمه‌ای عظیم» برای جهان اسلام دانست و تصریح کرد: خون پاک ایشان، نظمی جدید در منطقه و جهان رقم زده و ماهیت استکباری ایالات متحده آمریکا را بار دیگر برای افکار عمومی جهان آشکار کرده است.

وزیر علوم افزود: تحولات اخیر موجب شد تا بسیاری از کشورها، از جمله اعضای ناتو و برخی کشورهای منطقه درک دقیق‌تری از حدود واقعی قدرت آمریکا پیدا کنند و این امر به افزایش اعتماد به نفس ملت‌ها در برابر نظام سلطه انجامیده است

سیمایی با اشاره به ماهیت فناورانه جنگ اخیر، اقتدار نظامی ایران را متکی بر توان علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها دانست و گفت: همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب نیز تأکید داشتند، آموزش و پژوهش بنیان اصلی این اقتدار است. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد دستاوردهای علمی، آموزشی و پژوهشی خود را به‌صورت سخاوتمندانه در اختیار کشور عراق قرار دهد تا به تقویت همکاری‌ها و تحکیم پیوندهای منطقه‌ای و محور مقاومت کمک کند

وی با اشاره به تعریف ۳۵۰ طرح پژوهشی مشترک میان دو کشور و حضور قابل توجه دانشجویان عراقی در ایران، خاطرنشان کرد: با وجود این ظرفیت‌ها، روابط دانشگاهی ایران و عراق هنوز به عمق مطلوب نرسیده و نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدید برای ارتقاء سطح همکاری‌ها هستیم.

وزیر علوم عراق نیز در این دیدار با اشاره به گسترش تعاملات علمی در دوره مسئولیت دکتر سیمایی، این دوره را یکی از بهترین مقاطع همکاری میان دو کشور دانست و اظهار داشت: اقدامات مثبت و مؤثری در این سال‌ها شکل گرفته و لازم است با نگاه ویژه به برنامه‌هایی نظیر هفته علم ایران و عراق این مسیر تقویت شود.

وی همچنین از افتتاح یک دانشگاه علوم پزشکی در کربلا خبر داد و افزود: ایجاد شعبه‌ای از دانشگاه تهران در بغداد نیز در دستور کار قرار دارد که مجوزهای لازم آن از مراجع ذی‌ربط عراق اخذ شده است.

در ادامه این دیدار، سیمایی به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری هفته علم ایران و عراق در شهرهای شیراز و اصفهان اشاره کرد و گفت: با وجود وقفه ایجادشده به دلیل شرایط جنگی، این رویداد در نخستین فرصت پس از تثبیت شرایط برگزار خواهد شد.

وی همچنین بر توسعه همکاری‌ها در حوزه پارک‌های علم و فناوری تأکید کرد و افزود: ارائه خدمات مشاوره‌ای و انتقال تجربیات در این حوزه ادامه خواهد یافت و برخی دانشگاه‌های برتر ایران از جمله دانشگاه صنعتی شریف نیز برای ایجاد زیرساخت‌های فناورانه در عراق اعلام آمادگی کرده‌اند

در این نشست، همکاری در حوزه هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مورد توجه قرار گرفت. طرفین با تأکید بر ظرفیت‌های علمی موجود در دو کشور، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک در این حوزه برای تقویت اقتدار علمی تأکید کردند. همچنین پیشنهاد شد زمینه بهره‌مندی دانشجویان عراقی از آموزش‌های هوشمند و مجازی دانشگاه‌های ایران برای آن دسته از متقاضیانی که امکان حضور فیزیکی ندارند فراهم شود.

بر اساس توافقات صورت‌گرفته مقرر شد در چارچوب هفته علم ایران و عراق، موضوعاتی همچون هوش مصنوعی و آموزش هوشمند به‌طور ویژه دنبال شده و زمینه برگزاری یک کنفرانس مشترک در این حوزه فراهم شود.

