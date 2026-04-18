وزیر آموزشوپرورش خبر داد؛
اعلام نتایج آزمون استخدامی خدمتگزاران تا نیمه اول اردیبهشت
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزشوپرورش، عصر امروز شنبه 29 فروردین ماه در جلسه شورای معاونان که بهصورت نیمه حضوری و برخط برگزار شد، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر،از حضور گسترده و «غیورانه» دختران و مادران ایرانی در اجتماع باشکوه دختران جان فدا و دیگر صحنههای اجتماعی، آنان را «دختران انقلاب» و «تاریخسازان آینده کشور» توصیف کرد و بر تداوم حضور هوشمندانه مردم در میادین و برنامهریزی برای تکریم معلمانی که در خط مقدم این حضور آگاهانه نقش آفرینی کرده اند، تأکید کرد.
وزیر آموزشوپرورش در ابتدای این نشست، ضمن عرض تسلیت شهادت جمعی از معلمان، دانشآموزان و سرداران شهید در جنگ تحمیلی 40 روزه، فرارسیدن روز دختر را تبریک گفت و حضور پررنگ دختران و مادران در رویدادهای اخیر را نشانهای از پویایی اجتماعی دانست.
◽️وی با اشاره به راهپیماییهای اخیر، اظهار کرد: دختران ایران زمین با حضوری پرشور، جلوهای از هویت انقلابی و مسئولیتپذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند که بیتردید در تاریخ ماندگار خواهد شد.
وزیر آموزشوپرورش درباره وضعیت بازگشایی مدارس، تصریح کرد: در شرایط فعلی تا اطلاع ثانوی، برنامهای برای آموزش حضوری نداریم و فعلاً آموزشها بهصورت مجازی ادامه خواهد داشت. هرگونه تصمیم برای بازگشایی، با هماهنگی نهادهای ذیربط و با در نظر گرفتن آرامش خاطر و حصول اطمینان از امنیت دانش آموزان و معلمان و خانوادهها اتخاذ خواهد شد.
کاظمی، از قرار گرفتن مطالبات پاداش سالهای 1400 تا 1402 در دستور کار پرداخت خبر داد و گفت: نتایج آزمون خدمتگزاران نیز احتمالاً تا 15 اردیبهشتماه اعلام خواهد شد.
وی افزود: برنامهریزی برای جذب و استخدام نیروهای جدید در حال انجام است و بهزودی تعیینتکلیف خواهد شد.
کاظمی، در ادامه بر لزوم تکریم خانوادههای شهدای اخیر تأکید کرد و گفت: مدیران باید به دیدار خانوادههای معلمان و دانشآموزان شهید بروند و از آنان بهصورت ویژه تجلیل کنند.
وی ضمن برشمردن مجاهدت ها و ویژگی های شخصیتی معلم شهید بابری، افزود: در میان معلمان شهید، انتخاب یک چهره شاخص بهعنوان معلم نمونه شهید نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وزیر آموزشوپرورش درباره آیین «سپاس معلم» نیز اظهار کرد: این برنامه با توجه به شرایط کشور،بهصورت مجازی یا ترکیبی برگزار خواهد شد و سناریوهای مختلفی برای آن در نظر گرفته میشود.