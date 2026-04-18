به گزارش ایلنا، حسین سپهری با اشاره ارتقای شاخص های بهداشت و درمان و خوابگاه‌های دانشجویی مراکز آموزش عالی استان تهران اظهار کرد: ۱۱۰۰ میلیارد تومان از منابع استانی برای ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان و خوابگاه‌های دانشجویی مراکز آموزش عالی استان تهران در اسفند ماه تخصیص داده شد.

وی افزود: در اسفند ماه سال گذشته مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان به ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی استان به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران و مبلغ ۲۱۵ میلیارد تومان برای احداث پایگاه‌ها تامین و خرید تجهیزات به اورژانس تهران اختصاص پیدا کرد.

براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سپهری یادآور شد: اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان برای تعمیر، تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی و مراکز توانبخشی به دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف، تربیت مدرس، فرهنگیان و توانبخشی تخصیص داده شد.

