تصویب شیوه‌نامه استفاده از «هوش مصنوعی» در دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصویب شیوه‌نامه استفاده از «هوش مصنوعی» در دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف تضمین استفاده اخلاقی و مسئولانه، شیوه‌نامه‌ای جامع برای بهره‌برداری از هوش مصنوعی را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، با افزایش روزافزون نقش فناوری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، پژوهش، فناوری و خدمات بهداشتی-درمانی، ضرورت استفاده صحیح، اخلاقی و قانونمند از این ابزارها بیش از پیش احساس می‌شود.

ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی امروزه توانسته‌اند فرآیندهایی مانند انجام تکالیف، نگارش مقالات و گزارش‌ها، تحلیل داده‌ها، یادگیری خودآموز و حتی تعاملات آموزشی و پژوهشی با بیماران را متحول کنند. در همین راستا، کمیته هوش مصنوعی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران با بهره‌گیری از جدیدترین مقررات ملی، توصیه‌های اخلاقی و الگوهای معتبر جهانی، اقدام به تدوین و تصویب شیوه‌نامه‌ای جامع برای استفاده از این فناوری در فعالیت‌های علمی دانشگاه کرده است.

این شیوه‌نامه شامل تعریف دقیق استفاده‌های مجاز و غیرمجاز و همچنین ارائه راهکارهای صحیح بهره‌برداری از ابزارهای هوش مصنوعی است و به‌صورت تفکیک‌شده، دانشجویان، اعضای هیات علمی و پژوهشگران را مورد توجه قرار داده است.

بر اساس اعلام دانشگاه، این شیوه‌نامه در هیات رئیسه به تصویب رسیده و اجرای آن برای تمامی اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان و واحدهای مختلف دانشگاه الزامی است.

