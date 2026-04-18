به گزارش ایلنا، محمدمهدی ناصحی با اشاره به بودجه امسال این سازمان، افزود: هر چند در تدوین بودجه و تامین منابع بیمه سلامت انتظار بیشتری می‌رفت، لکن به نسبت گذشته منابع بهتری برای سازمان توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده که به نظم مالی در پرداخت‌ها کمک شایانی می‌کند.

ناصحی با اشاره به جنگ سخت با دشمن زبون آمریکایی و صهیونیستی، از تلاش جهادگونه همکاران در خدمت رسانی به مردم حتی در ایام تعطیلی و جنگ تقدیر و تشکر کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین در بازدید از بیمارستان آیت الله یثربی کاشان، این بیمارستان را یکی از نمونه های خوب استفاده از ظرفیت خیرین سلامت در حوزه درمان خواند.

وی افزود: مدیریت استان اشراف خوبی بر مسائل بیمه سلامت شهرستان دارد و حتما موارد مطرح شده توسط فرماندار و مدیریت بیمارستان تا حد امکان پیگیری می شود.

براساس گزارش وبدا، ناصحی تصریح کرد: در صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج بسیاری از هزینه های درمان تامین شده است و اداره کل استان اصفهان برای استفاده از ظرفیت خیرین نیز در این حوزه برنامه‌های خوب و جدیدی در نظر گرفته که ان‌شاء‌الله به زودی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

