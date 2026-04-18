به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید ابوالفضل میردهقان، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به همراه مدیر و مشاور معاونت فرهنگی با حضور در محل فعالیت گروه جهادی روح‌الله، از نزدیک در جریان روند پروژه‌های عمرانی و خدمات انسانی این گروه قرار گرفت.

گروه جهادی روح‌الله با همت ۱۲۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر، در حال خدمت‌رسانی داوطلبانه به ۳۸۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ اخیر است. فعالیت‌های این گروه تنها به حوزه عمرانی محدود نشده و عرصه‌های متنوعی همچون خدمات تأسیساتی، آواربرداری و همچنین برگزاری دوره‌های تخصصی امداد و نجات را نیز شامل می‌شود؛ اقداماتی که از ابتدای جنگ رمضان آغاز شده است.

میردهقان در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از مجاهدت‌های مخلصانه و شبانه‌روزی اعضای این گروه، بر اهمیت روحیه جهادی در حل مشکلات جامعه تأکید کرد و با ابراز خرسندی از تنوع فعالیت‌های داوطلبانه مردمی، خاطرنشان کرد: این الگوهای موفق جهادی باید مورد حمایت مستمر قرار گیرند.

گفتنی است: در روزهای ابتدایی جنگ رمضان، جهادگران گروه جهادی روح‌الله پس از اصابت‌ها در صحنه حاضر می‌شدند و با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر به مجموعه‌ای گسترده از خدمات امدادی و عمرانی می‌پرداختند.

این فعالیت‌ها شامل آواربرداری، جمع‌آوری نخاله‌ها، جابه‌جایی اسباب و وسایل، گفت‌وگو و دلجویی از داغ‌دیدگان، پاک‌سازی و ساماندهی محل‌های آسیب‌دیده، انجام تعمیرات و خدمات تأسیساتی و همچنین اجرای برخی اقدامات عمرانی فوری بود.

جهادگران با حضور مؤثر و به‌موقع خود تلاش داشتند بخشی از آلام مردم را تسکین دهند و شرایط زندگی آسیب‌دیدگان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن سامان دهند.

