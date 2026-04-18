بازدید معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از فعالیت ۱۲۰ جهادگر در نوسازی واحدهای آسیب‌دیده

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن بازدید از پروژه‌های گروه جهادی روح‌الله این دانشگاه در جریان روند خدمت‌رسانی ۱۲۰ جهادگر به ۳۸۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید ابوالفضل میردهقان، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به همراه مدیر و مشاور معاونت فرهنگی با حضور در محل فعالیت گروه جهادی روح‌الله، از نزدیک در جریان روند پروژه‌های عمرانی و خدمات انسانی این گروه قرار گرفت.

گروه جهادی روح‌الله با همت ۱۲۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر، در حال خدمت‌رسانی داوطلبانه به ۳۸۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ اخیر است. فعالیت‌های این گروه تنها به حوزه عمرانی محدود نشده و عرصه‌های متنوعی همچون خدمات تأسیساتی، آواربرداری و همچنین برگزاری دوره‌های تخصصی امداد و نجات را نیز شامل می‌شود؛ اقداماتی که از ابتدای جنگ رمضان آغاز شده است.

میردهقان در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از مجاهدت‌های مخلصانه و شبانه‌روزی اعضای این گروه، بر اهمیت روحیه جهادی در حل مشکلات جامعه تأکید کرد و با ابراز خرسندی از تنوع فعالیت‌های داوطلبانه مردمی، خاطرنشان کرد: این الگوهای موفق جهادی باید مورد حمایت مستمر قرار گیرند.

گفتنی است: در روزهای ابتدایی جنگ رمضان، جهادگران گروه جهادی روح‌الله پس از اصابت‌ها در صحنه حاضر می‌شدند و با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر به مجموعه‌ای گسترده از خدمات امدادی و عمرانی می‌پرداختند.

این فعالیت‌ها شامل آواربرداری، جمع‌آوری نخاله‌ها، جابه‌جایی اسباب و وسایل، گفت‌وگو و دلجویی از داغ‌دیدگان، پاک‌سازی و ساماندهی محل‌های آسیب‌دیده، انجام تعمیرات و خدمات تأسیساتی و همچنین اجرای برخی اقدامات عمرانی فوری بود.

جهادگران با حضور مؤثر و به‌موقع خود تلاش داشتند بخشی از آلام مردم را تسکین دهند و شرایط زندگی آسیب‌دیدگان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن سامان دهند.

