ورود سامانه بارشی از غرب و شمال غرب کشور

به گزارش ایلنا، امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، از بعد از ظهر افزایش باد و افزایش ابر است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۳ و کمینه دمای آن به ۱۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

فردا (یکشنبه) این شرایط در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی، ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی و مناطقی از سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت.

دوشنبه و سه شنبه فعالیت این سامانه در غرب و جنوب غرب تقویت خواهد شد. همچنین علاوه بر مناطق ذکر شده در بخش‌هایی از جنوب، مناطق مرکزی و شمال شرق کشور نیز بارش پراکنده رخ خواهد داد.

چهارشنبه برای مناطقی از جنوب، مرکز، شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

لازم به ذکر است دوشنبه در کرمانشاه، جنوب کردستان، همدان، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری و سه شنبه در جنوب ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بارش‌ها شدید بوده و احتمال آبگرفتگی، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرک دور از انتظار نیست.

همچنین شنبه در شمال غرب، یکشنبه و دوشنبه در نیمه غربی کشور، برخی نقاط در مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

شنبه و دوشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و طی روز‌های شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج است.

