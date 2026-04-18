سازمان هواشناسی اعلام کرد:
ورود سامانه بارشی از غرب و شمال غرب کشور
سازمان هواشناسی اعلامکرد: امروز (شنبه) با ورود سامانه بارشی از غرب و شمال غرب کشور، در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و شمال خوزستان، بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی میشود.
به گزارش ایلنا، امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، از بعد از ظهر افزایش باد و افزایش ابر است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۳ و کمینه دمای آن به ۱۰ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
فردا (یکشنبه) این شرایط در برخی نقاط استانهای واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، دامنههای زاگرس مرکزی، ارتفاعات و دامنههای البرز مرکزی و مناطقی از سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت.
دوشنبه و سه شنبه فعالیت این سامانه در غرب و جنوب غرب تقویت خواهد شد. همچنین علاوه بر مناطق ذکر شده در بخشهایی از جنوب، مناطق مرکزی و شمال شرق کشور نیز بارش پراکنده رخ خواهد داد.
چهارشنبه برای مناطقی از جنوب، مرکز، شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی میشود.
لازم به ذکر است دوشنبه در کرمانشاه، جنوب کردستان، همدان، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری و سه شنبه در جنوب ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بارشها شدید بوده و احتمال آبگرفتگی، طغیان رودخانهها و مسیلها و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرک دور از انتظار نیست.
همچنین شنبه در شمال غرب، یکشنبه و دوشنبه در نیمه غربی کشور، برخی نقاط در مرکز و دامنههای جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید پیش بینی میشود.
شنبه و دوشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و طی روزهای شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج است.