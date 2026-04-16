کشف بیش از یک تن انواع مواد مخدر در سطح استان

به گزارش ایلنا، سردار علیرضا دلیری جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: با اشراف اطلاعاتی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با استفاده از اقدامات فنی، پلیسی و با رصد عملیاتی طی هفته گذشته از حمل و جابجایی انواع موادمخدر توسط سودا گران مرگ، مطلع و عملیات دستگیری قاچاقچیان آغاز گردید.

وی افزود؛ ماموران در چند عملیات ظفرمردانه و با استفاده از شگردهای پلیسی مقدار ۴۱۳ کیلوگرم شیشه و ۶۸۷ کیلوگرم تریاک در سطح استان طی مدت یک هفته کشف نمودند.

سردار دلیری ادامه داد: در مجموع این عملیات‌ها مقدار یک تُن و ۱۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف، ۹ دستگاه خودرو توقیف و ۱۴ نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت؛ پلیس همواره با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه خواهد کرد و هرگز اجازه جولان و سرکشی به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را نخواهد داد.

