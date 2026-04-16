دلیری جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان خبر داد:

کشف بیش از یک تن انواع مواد مخدر در سطح استان

ماموران در چند عملیات و با استفاده از شگردهای پلیسی مقدار ۴۱۳ کیلوگرم شیشه و ۶۸۷ کیلوگرم تریاک در سطح استان سیستان و بلوچستان در مدت یک هفته کشف کردند.

به گزارش ایلنا، سردار علیرضا دلیری جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: با اشراف اطلاعاتی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با استفاده از اقدامات فنی، پلیسی و با رصد عملیاتی طی هفته گذشته از حمل و جابجایی انواع موادمخدر توسط سودا گران مرگ، مطلع و عملیات دستگیری قاچاقچیان آغاز گردید. 

وی افزود؛ ماموران در چند عملیات ظفرمردانه و با استفاده از شگردهای پلیسی مقدار ۴۱۳ کیلوگرم شیشه و ۶۸۷ کیلوگرم تریاک در سطح استان طی مدت یک هفته کشف نمودند. 

سردار دلیری ادامه داد: در مجموع این عملیات‌ها مقدار یک تُن و ۱۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف، ۹ دستگاه خودرو توقیف و ۱۴ نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند. 

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت؛ پلیس همواره با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه خواهد کرد و هرگز اجازه جولان و سرکشی به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را نخواهد داد.

