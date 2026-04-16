وزیر علوم:
دانشگاهها موظف به بازسازی منازل آسیبدیده استادان هستند
به گزارش ایلنا، وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: همانطور که در جنگ ۱۲ روزه هم اعلام کردیم، الان هم به دانشگاهها تاکید کردیم منزل هر استادی که آسیب ببیند را بازسازی و ترمیم کنند، اگر منزل تخریب شده است، دانشگاه موظف به اسکان استاد است.
او افزود: در این جنگ، چند خوابگاه دانشجویی هم آسیبدیدند که یکی از آنها خوابگاه ۶۰۰ نفره در بوشهر هست که متاسفانه باز مورد هدف قرار گرفت، در حالی که کارکرد خوابگاه دانشجویی، مشخص است و کاربری آن نظامی و یا پشیبانی نظامی نیست.
وی اضافه کرد: آمریکا همه مولفههای قدرت جمهوری اسلامی و دستاوردهای برجسته آن را هدف قرار داده است با این امید که ریشه آنها را از بین ببرد، اما موفق نشده، زیرا ریشههای ما در اعماق تاریخ چند هزارساله ما نفوذ دارند.