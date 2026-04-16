وضعیت ترافیک در جادههای شمالی
جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک نیمهسنگین در محور هراز و تردد روان در سایر محورهای شمالی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور در روز پنج شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵، گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانههای پایشی مرکز مدیریت راهها، در حال حاضر محور هراز در مسیر جنوب به شمال و در محدوده سهراهی چلاو با ترافیک نیمهسنگین مواجه است.
وی افزود: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
سرهنگ محبی در ادامه به محورهای مسدود شریانی اشاره کرد و گفت: محور قدیم بستانآباد-میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر جایگزین قرهچمن-راه فرعی هشترود-میانه انجام میشود. همچنین آزادراه تبریز-زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاقی در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و رانندگان میتوانند از مسیر جایگزین سهراهی عزیزکندی به هشترود و سپس هشترود به قویون قشلاقی استفاده کنند.
وی همچنین از انسداد برخی محورهای غیرشریانی خبر داد و افزود: محورهای پاتاوه-دهدشت و هشتگرد-طالقان تا اطلاع بعدی مسدود هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محورهای دارای انسداد فصلی نیز گفت: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد-پاوه (گردنه تته)، سیسخت-پادنا (رفت و برگشت) و وازک-بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.
سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن برنامهریزی مناسب سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را تجربه کنند.