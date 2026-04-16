«احمد مطلبی» با تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب، سربازان مخلص وطن و معلمان و دانش‌آموزانی که به خیل شهدا پیوسته‌اند به خبرنگار ایلنا درباره فرایند آموزش دانش‌آموزان استثنایی کشور از ۹ اسفند و همزمان با آغاز جنگ تا کنون توضیح داد.

او با تاکید بر اینکه مسئولیت ما در برابر نسل آینده و به‌ویژه دانش‌آموزان دو چندان است به تجربه کسب شده از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و ادامه داد: پس از پایان این دوران، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به این نتیجه رسید که ضروری است نسبت به تهیه مجموعه‌ای از محتواهای الکترونیکی اقدام کند تا اگر شرایطی رخ داد که امکان حضور دانش‌آموزان در مدارس فراهم نبود روند آموزش دانش‌آموزان‌مان متوقف نشده و ادامه یابد.

به گفته مدیر تالیف و برنامه‌ریزی درسی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در فاصله میان دو جنگ محتواهای محتواهای الکترونیکی توسط این نهاد تهیه شد: بعد از آغاز جنگ ما دو راهکار را مد نظر قرار دادیم، مدرسه تلویزیونی و آموزش در بستر شبکه شاد.

او به این موضوع هم اشاره کرد که تا پیش آغاز جنگ تلویزیونی، مدرسه تلویزیونی برای دانش‌آموزان استثنایی وجود نداشت و این برنامه مختص دانش‌آموزان عادی بود اما با هماهنگی که با شبکه آموزش انجام دادیم مدرسه ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را راه‌اندازی کردیم و با تاکید بیشتر بر دروس اصلی یعنی فارسی و ریاضی برای آموزش از پایه اول ابتدایی تا دوازدهم برنامه‌ریزی کردیم. بسترآموزشی شاد اما نسبت به مدرسه تلویزیونی تعاملی‌تر است و بهره‌برداری از این بستر همچنان در دستور کار ما قرار دارد. معلمان و دانش‌آموزان ما در همه گروه‌ها در این بستر حضور دارند و آموزش از این طریق هم جریان دارد.

مطلبی تاکید کرد که اگرچه آموزش حضوری نداریم اما آموزش دانش‌آموزان استثنایی تعطیل نشده است: دانش‌آموزان استثنایی دو گروه هستند، دانش‌آموزان به هوش بهر عادی یا همان دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه یا همان کم‌توان ذهنی. دانش‌آموزان با هوش‌بهر عادی می‌توانند از همان محتوای آموزشی مدرسه تلویزیونی که برای دانش‌آموزان عادی طراحی شده استفاده کنند, اما آموزش از طریق مدرسه تلویزیونی ویژه دانش‌آموزان کم توان ذهنی را امسال راه‌اندازی کرده‌ایم.

او توضیح داد که سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اقدام به تهیه فیلم‌های آموزشی با استفاده از زبان اشاره برای دانش‌آموزان ناشنوا کرده است که این فیلم‌ها از طریق شبکه شاد برای تدریس در اختیار معلمان مربوطه قرار می‌گیرد. برای گروه نابینا هم پادکست‌های آموزشی تهیه شده که این فایل‌های صوتی هم از طریق شبکه شاد در اختیار این گروه از دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

مدیر برنامه‌ریزی درسی سازمان آموزش و پرورش استثنایی درباره مفید بودن مدرسه تلویزیونی برای دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی گفت: اگر چه مدرسه تلویزیونی برای این گروه اولین تجربه ما بوده است اما پژوهشی که شبکه آموزش در همان اولین هفته جنگ انجام داد نشان از آن داشت که استقبال دانش‌آموزان با نیازهای ویژه (کم‌توان ذهنی) از محتواهای تلویزیونی بسیار خوب بوده است. استقبال به جایی رسید که شبکه آموزش بر ادامه این روند تاکید کرد در حالی که در ابتدای کار این شبکه ازعدم استقبال دانش‌آموزان اظهار نگرانی می‌کرد.

به گفته مطلبی روند آموزش برای دانش‌اموزان تحت پوشش این سازمان بسیار برنامه‌ریزی شده است: از آنجایی که می‌دانیم میزان صبر و تحمل دانش‌آموزان ما به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند زیاد نیست مطالب در قالب ۲۰ دقیقه آموزش تهیه شده است. همچنین فیلم‌هایی در راستای افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها و تربیت بدنی دانش‌آموزان در دوران جنگ هم تهیه کردیم تا از طریق مدرسه تلویزیونی پخش و مورد استفاده قرار گیرد به این امید که دانش‌آموزان‌مان تحرک لازم در شرایط فعلی را هم داشته باشند.

او از نحوه برگزاری امتحانات این گروه از دانش‌آموزان در شرایط فعلی هم گفت: وقتی شرایط جامعه متفاوت می‌شود درباره ارزشیابی دانش‌آموزان هم متناسب با شرایط اجتماعی و امنیتی جامعه مورد تصمیم‌گیری می‌شود، بنابراین ارزشیابی ما حتما به صورت «موقعیت‌محور» خواهد بود. ارزشیابی آن دسته از دانش‌آموزان ما که دارای هوش‌بهر عادی هستند طبق تابع تصمیم وزارت آموزش و پرورش در این زمینه خواهد بود اما اگر ارزشیابی این گروه به صورت حضوری برگزار شود ما اقدام به مناسب‌سازی می‌کنیم. اما صفر تا صد برنامه‌ریزی برای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بر عهده سازمان آموزش و پرورش استثنایی است و قطعا درباره ارزشیابی این گروه با توجه به مقتضیات جامعه تصمیم‌گیری می‌کنیم.

مدیر برنامه‌ریزی درسی سازمان آموزش و پرورش استثنایی تاکید کرد که ارزشیابی ابزاری برای سنجش است و نمی‌خواهیم در شرایط بحرانی این ابزار باعث آسیب به دانش‌آموزان‌مان در شرایط جنگ شود. بنابراین اگر شرایط مهیا باشد ارزشیابی به‌صورت حضوری انجام می‌شود و اگر این امکان فراهم نباشد ممکن است فعالیت‌ها و تعاملاتی را که دانش‌آموزان در شبکه شاد داشتند به عنوان ملاک ارزشیابی قرار دهیم.

او درباره نحوه آموزش دانش‌آموزان استثنایی ساکن در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور و روستاها هم عنوان کرد: وقتی جنگ آغاز شد با ادارات آموزش و پرورش استثنایی سراسر کشور جلسه گذاشتیم و تاکید کردیم که حتی یک دانش‌آموز ما نباید از تحصیل محروم شود. همه استان‌ها و مدیران مدارس ما موظف شدند که با تک‌تک دانش‌آموزان خود تماس گرفته و بررسی کنند که آیا امکان استفاده از مدرسه تلویزیونی و شبکه شاد را دارند یا خیر. در نهایت مقرر شد برای دانش‌آموزانی که امکان استفاده از این امکانات را ندارند بسته‌های آموزشی تهیه شده و به منازل آن‌ها ارسال شود که این اقدام انجام شده است.

انتهای پیام/