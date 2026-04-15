حضور روانشناسان بهزیستی در میدان انقلاب
تیم تخصصی محب مرکز مشاوره و روانشناختی تحقیقی اداره بهزیستی شهرستان شمیرانات، در راستای اجرای برنامههای حمایتی و کاهش آسیب، در میدان انقلاب و روزهای جنگ در تهران مستقر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از بهزیستی استان تهران، در جریان استقرار این تیم، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با حضور سرزده در محل، از روند ارائه خدمات بازدید کرد و ضمن گفتوگو با کارشناسان حاضر، در جریان جزئیات اقدامات تیم و نوع ارائه خدمات به مراجعان قرار گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت حضور میدانی تیمهای تخصصی در نقاط پرجمعیت و آسیبخیز، فعالیت تیم «محب» را اقدامی مؤثر در ارتقای سلامت اجتماعی دانست.
تیم «محب» در این برنامه به انجام ارزیابیهای روانی–اجتماعی، ارائه مشاورههای کوتاهمدت، مداخلات فوری در بحرانهای فردی و ارجاع به مراکز تخصصی در صورت نیاز پرداخت.
رئیس سازمان بهزیستی در حاشیه این بازدید، ضمن تقدیر از عملکرد تیمهای مداخلهگر، بر ضرورت تقویت خدمات سیار و افزایش دسترسی گروههای آسیبپذیر به خدمات روانشناختی و حمایتی تأکید کرد.
این برنامه با استقبال شهروندان همراه بود و جمعی از افراد حاضر در میدان انقلاب از خدمات مشاورهای و حمایتی تیم «محب» بهرهمند شدند.