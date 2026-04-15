مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری تهران اعلام کرد:
پذیرش ۵۰ هزار فرد آسیبپذیر در مددسراهای پایتخت در جنگ
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به استمرار خدماترسانی به اقشار آسیبپذیر در ایام جنگ رمضان، از ثبت ۵۰ هزار مورد پذیرش در مددسراهای سطح شهر تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه در این ایام تمامی مددسراها به صورت ۲۴ساعته فعال بودهاند، تصریح کرد: ۵۰ هزار مورد پذیرش در مددسراهای سطح شهر تهران در ایام جنگ رمضان داشتیم. بخشی از این آمار مربوط به پذیرشهای مستمر و روزانه افرادی است که صبحها جهت پیگیری امورات شخصی از مراکز خارج شده و مجدداً برای اسکان و بهرهمندی از خدمات رفاهی در ساعات شب به این مراکز مراجعه کردهاند.
براساس گزارش شهر، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته، تمامی امکانات اسکان، پذیرایی و خدمات حمایتی در این مراکز بدون هیچگونه وقفه و با حداکثر ظرفیت ارائه شده است تا در ایام جنگ رمضان، سرپناهی ایمن و بستری مناسب برای افراد آسیبدیده فراهم باشد.