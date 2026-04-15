وضعیت امروز ترافیک در تهران
مرکز جامع اطلاعرسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ترافیک در برخی معابر و بزرگراههای پایتخت خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرکز جامع اطلاعرسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق، بزرگراههای حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد و بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی کم کم در حال شکل گیری است.
مسیر شرق به غرب بزرگراههای صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، ترافیک در حال شکل گرفتن است.
مسیر جنوب به شمال بزرگراههای نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک در حال شکل گیری است.
پلیس راهور تهران بزرگ توصیه کرد: تجربه نشان میدهد سرعت زیاد و شتاب زدگی در رانندگی احتمال وقوع سوانح و به دنبال آن صدمات و تلفات ناشی از تصادفات را افزایش میدهد رانندگان محترم همواره با سرعت مطمئنه رانندگی کنید تا بتوانید در شرایط خطر از وقوع حادثه جلوگیری کنید.