رئیس جمعیت هلالاحمر:
۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نیروی داوطلب در هلال احمر داریم
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به ظرفیت عظیم سرمایه انسانی و نیروی داوطلب این جمعیت، از افزایش استقبال مردمیبرای پیوستن داوطلبانه به هلالاحمر در دوره جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: در حال حاضر ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیروی داوطلب هلال احمر هستند که میتوانند در اقدامات بشردوستانه همراه این نهاد و در کنار مردم کشور باشند.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند با اشاره به ظرفیت عظیم سرمایه انسانی جمعیت هلالاحمر، این توان را یکی از مهمترین پشتوانههای عملیاتهای امدادی دانست و افزود: ما با بیش از ۴ میلیون داوطلب، همواره از سرمایهای ارزشمند و آماده خدمت بهرهمند بودهایم که در جریان این حوادث، با استقبال کمنظیر مردم عزیز، تعداد داوطلبانمان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافت.
وی اظهار کرد: از این میان، بیش از ۱۱۰ هزار نیروی آموزشدیده و کاملاً آماده، در صف نخست عملیاتهای امدادی قرار داشتند که حدود ۲۸ هزار نفر از آنان، بهعنوان امدادگران متخصص و آموزشدیده، بهطور مستقیم در صحنه عملیات حضور یافتند و مأموریتهای نجات را با دقت و مهارت بالا به انجام رساندند. سایر عزیزان نیز بهعنوان نیروی ذخیره، در آمادهباش کامل قرار داشتند و برای حضور در میدان لحظهشماری میکردند، اما به فضل الهی و مدیریت مناسب عملیات، عملاً نیازی به فراخوان گسترده آنان پیش نیامد.
کولیوند با تأکید بر آمادگی گسترده نیروها تصریح کرد: در حالی که تنها از حدود ۲۵ درصد ظرفیت انسانی خود در صحنه عملیات استفاده کردیم، سایر نیروها با روحیهای مثالزدنی در حالت آمادهباش باقی ماندند. روحیه ایثار، فداکاری، شجاعت و نترس بودن در میان نیروهای امدادی موج میزد و این عزیزان با تمام وجود، تا پای جان برای خدمت به مردم و آرمانهای انقلاب ایستادهاند.
وی خاطرنشان کرد: ما تا آخرین نفس در کنار مردم عزیزمان خواهیم ماند و به تکتک این فرزندان غیور و فداکار این سرزمین افتخار میکنیم؛ حضوری که تجلی غیرت ملی، همبستگی و عشق بیپایان به خدمت است.