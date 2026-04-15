به گزارش ایلنا، سیمایی صراف در بازدید از پژوهشگاه هوا و فضا افزود: همه کسانی که از دانشگاه‌های آمریکایی اخراج بشوند حتماً در دانشگاه هم‌تراز خودشان در ایران با کمال میل و با خرسندی استقبال می‌کنیم و پذیرش می‌کنیم از این جهت دانشجویان عزیز ما و استادانی که احیاناً اخراج بشوند نگران نباشند.

وی با اشاره به تخریب بخشی از زیرساخت‌های پژوهشی کشور گفت: این محل یکی از مراکزی بوده که محققان در حوزه‌های غیرنظامی از جمله زیست‌فناوری، کشاورزی و نقشه‌برداری فعالیت می‌کردند که متأسفانه مورد حمله ددمشنانه دشمن قرار گرفته است.

سیمایی صراف با بیان اینکه دانشگاه‌ها برای دوره پساجنگ برنامه‌های تحولی را تدوین کرده‌اند، افزود: برنامه‌های آموزشی، علمی، تحقیقاتی و فناوری در حال سازگار شدن با نیازهای جدید کشور هستند. ظرفیت دانشگاه‌ها برای مشارکت در بازسازی به رئیس‌جمهور گزارش شده و با وزارتخانه‌های صنعت، نفت و ارتباطات نیز جلسات مشترک برگزار شده است.

وی گفت: همه خسارات‌های جنگ در حال مستندسازی شدن هستند.

سیمایی‌صراف درباره آسیب‌های واردشده به بخش آموزش عالی گفت: حدود ۱۰ شهید از استادان دانشگاه داشته‌ایم و بیش از ۶۰ دانشجو را از دست دادیم. چند خوابگاه دانشجویی نیز آسیب دیده‌اند، از جمله خوابگاه ۶۰۰ نفره بوشهر. دانشگاه‌ها موظف به ترمیم و بازسازی منازل و اماکن آسیب‌دیده استادان و دانشجویان هستند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره وضعیت آموزش مجازی افزود: همه دانشگاه‌ها زیرساخت‌های آموزش مجازی را دارند، اما محدودیت پهنای باند و اینترنت که خارج از اراده وزارت علوم است، مشکلاتی ایجاد کرده. با وزارت ارتباطات در تماس مستمر هستیم و امیدواریم به‌زودی شرایط به حالت عادی بازگردد.

وی همچنین از آماده‌سازی طرح‌های آموزش هوشمند خبر داد و افزود: پیش از جنگ نیز برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش‌های هوشمند آغاز شده بود. در دوره پساجنگ این روند تقویت خواهد شد تا آموزش ترکیبی حضوری و هوشمند به‌طور گسترده‌تر اجرا شود.

سیمایی‌صراف در پایان با اشاره به همکاری‌های گسترده با وزارت ارتباطات گفت: در حال پیگیری هستیم تا ضمن رعایت ملاحظات امنیتی، اینترنت پایدار و بسته‌های حمایتی برای دانشگاهیان فراهم شود. برخی توافقات انجام شده و امیدواریم اجرای آن‌ها به‌زودی آغاز شود.

