۷۰۰ مسجد پایتخت برای مدیریت بحران تجهیز شد

به گزارش ایلنا، محمد صادق معتمدیان با تأکید بر نقش بی‌بدیل ظرفیت‌های مردمی در مدیریت بحران اظهار داشت: هر جا به مردم مراجعه کردیم، توفیق پیدا کردیم. بر همین اساس، از ابتدای دولت چهاردهم با همفکری و حمایت رهبری، این موضوع در دستور کار وزارت کشور و استانداری‌ها قرار گرفت.

وی افزود: مأموریت ویژه‌ای به مرکز امور مساجد محول شد و با همکاری حاج آقای علی‌اکبری، مطالعات خوبی انجام گرفت. در ایام جنگ اخیر، با توجه به طرح آماده‌شده، ورود پیدا کردیم و از این ظرفیت برای مدیریت تهدیدات و آسیب‌ها استفاده شد.

معتمدیان با اشاره به اصل «تمهیدات حداکثری در برابر تهدیدات حداقلی» تصریح کرد: جلسات مشترکی تشکیل شد و بر اساس مدل و الگوی ارائه‌شده، ۷۰۰ مسجد در شهر تهران برای امداد، نجات، اسکان و تغذیه در شرایط بحرانی پیش‌بینی گردید و خوشبختانه در کمتر از یک ماه، این مساجد تجهیز شدند. برای تأمین برق اضطراری، موتوربرگ تهیه شده و با هماهنگی وزارت نیرو و مجموعه ساتوا، در حال نصب پنل‌های خورشیدی بر روی این مساجد هستیم. همچنین مخازن آب مورد نیاز نیز تأمین گردید.

استاندار تهران در ادامه به همکاری جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: با دستور آقای کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، در مناطق مختلف تهران مساجدی برای دپوی کالاهای مورد نیاز بحرانی انتخاب شدند. بسته‌های تغذیه‌ای مخصوص بحران، چادر، زیرانداز و پتو در این انبارها دپو شده است. همچنین در هر مسجد، گروه‌های ۵ تا ۱۰ نفره از مردم در حال آموزش هستند تا بتوانند پیش از تیم‌های اصلی، عملیات اولیه آواربرداری و امداد را انجام دهند. در بحران، ثانیه‌ها و دقایق اهمیت دارد.

وی با اشاره به تکمیل زیرساخت‌های امدادی افزود: با همکاری استانداری و اورژانس کشور، ۱۰۰ دستگاه موتورلانس به ناوگان اورژانس اضافه می‌شود و همچنین ۳۰ پایگاه امدادی و ۲۰ سوله بزرگ در مناطق مختلف با همکاری هلال احمر جمهوری اسلامی احداث خواهد شد که ظرف شش ماه آینده تکمیل می‌گردد. این زیرساخت‌ها چه در جنگ و چه در شرایط صلح و عادی به علت جمعیت بالای تهران ضروری است.

معتمدیان با تشریح نقش اجتماعی مساجد گفت: ائمه جماعت مساجد که بیشترین ارتباط عاطفی را با محلات دارند، افرادی که بر اثر جنگ یا آسیب‌های معیشتی بیکار شده‌اند یا در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند، شناسایی می‌کنند. با همکاری استانداری، کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی، کمک‌های موردی به این افراد آغاز شده است. همچنین خانواده‌های دارای معلول توسط بهزیستی تحت پوشش قرار می‌گیرند. خیرین نیز وارد عرصه شده‌اند و کمک می‌کنند.

استاندار تهران افزود: از مجموع ۷۰۰ مسجد، ۲۵۰ مسجد امکان پخت غذا دارند که ۹۴ تای آنها کاملاً مهیا هستند. این ۹۴ مسجد با کمیته امداد، ستاد عتبات و مجموعه‌های حمایتی ارتباط گرفته‌اند. اگر شرایط حاد پیش بیاید، آشپزخانه‌ها فعال می‌شوند و مواد اولیه توسط کمیته امداد، ستاد عتبات و استانداری تأمین خواهد شد.

وی همچنین گفت: ۹۰ درمانگاه، کلینیک و پلی‌کلینیک وابسته به مساجد فعال هستند. همچنین فعال در حوزه سلامت از جمله پزشکان بدون مرز و خیرین اعلام آمادگی کرده‌اند تا خدمات رایگان از جمله دارو، دندانپزشکی و درمان به افراد کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در شرایط جنگی ارائه دهند. این یک زنجیره خدمت بسیار خوب است که بین دولت، نهادهای حمایتی، خیرین و مردم شکل گرفته است.

