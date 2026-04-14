با حضور رئیس‌جمهور در وزارت آموزش و پرورش تشریح شد:

آموزش در بحرانی‌ترین شرایط کشور متوقف نشد

وزیر آموزش و پرورش در بازدید سرزده رئیس‌جمهور از وزارت آموزش و پرورش، با تأکید بر نقش زیرساخت‌های دیجیتال در مدیریت بحران، اظهار کرد: شبکه دانش‌آموزی “شاد” در اوج بحران توانست حضور 15.5 میلیون کاربر را در یک روز ثبت کند که یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود.

 
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در بازدید سرزده مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش با ارائه گزارشی تفصیلی، از مدیریت چندلایه این وزارتخانه در شرایط جنگی و تداوم بی‌وقفه آموزش ها و فعالیت های رسانه ای، در سراسر کشور خبر داد.

کاظمی، با اشاره به لحظات ابتدایی آغاز بحران، اظهار کرد: به‌محض اطلاع از شرایط جنگی، دستور تخلیه مدارس صادر شد تا کسی آسیب نبیند و هم‌زمان فرآیند اطلاع‌رسانی عمومی و هدایت نظام آموزشی از طریق رسانه ملی در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، علی‌رغم شرایط دشوار، روند آموزش تا 28 اسفندماه بدون وقفه ادامه یافت و معلمان در خط مقدم آموزش باقی ماندند و این موضوع «نمونه‌ای کم‌نظیر از تعهد حرفه‌ای فرهنگیان» محسوب می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر نقش زیرساخت‌های دیجیتال در مدیریت آموزش ها در بحران، افزود: شبکه دانش‌آموزی “شاد” در اوج بحران توانست حضور 15.5 میلیون کاربر را در یک روز ثبت کند که یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرفیت سرورها به‌سرعت ارتقا یافت و مدارس نیز به کانون‌های پشتیبانی آموزشی و اطلاع‌رسانی تبدیل شدند؛ به‌گونه‌ای که نوعی «بسیج عمومی آموزشی» در کشور شکل گرفت.

وزیر آموزش و پرورش، در ادامه به کارکردهای فراتر از آموزش این نهاد اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش در این مقطع صرفاً یک نهاد آموزشی نبود، بلکه به پناهگاه اجتماعی مردم تبدیل شد و از تمام ظرفیت های موجود برای  خدمت رسانی به مردم استفاده شد.

کاظمی گفت: بر اساس این گزارش، بیش از 450 مدرسه برای اسکان و ارائه خدمات در اختیار مردم قرار گرفت و در عین حال، بیش از 1200 مدرسه، اردوگاه و فضای ورزشی در جریان حملات وحشیانه دشمن آسیب دید.

وی با اشاره به تنوع‌بخشی به روش‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: در کنار آموزش مجازی، مدرسه تلویزیونی به‌عنوان آموزش مکمل فعال شد و حتی بسته‌های آموزشی آفلاین برای شرایط اضطراری طراحی و آماده‌سازی شد.

کاظمی، این اقدامات را نشانه آمادگی نظام آموزشی برای مواجهه با سناریوهای مختلف در شرایط بحران دانست.

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به حوزه منابع انسانی و معیشت فرهنگیان، از پرداخت زودهنگام حقوق اسفندماه در 19 اسفند، صدور احکام رتبه‌بندی و پرداخت افزایش‌های ناشی از آن و پرداخت پاداش بازنشستگان سال 1404 برای اولین بار در کمتر از سه ماه خبر داد.

همچنین به گفته وی، احکام بیش از یک میلیون و 100 هزار معلم نیز در 15 فروردین صادر  و موجی از امید در بین کارکنان ایجاد کرد تا نشان دهد که دولت پای کار مردم است.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در پی حمله به مدرسه‌ای در میناب، بلافاصله پیگیری های حقوقی و مکاتبات رسمی با نهادهای بین المللی همچون یونیسف و یونسکو انجام شد.

 وی همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی گسترده، از جمله برگزاری مراسم چهلم دانش‌آموزان میناب در سطوح مختلف مدرسه ای، منطقه ای، استانی و ملی خبر داد.

کاظمی با اشاره به راه‌اندازی پویش های مختلف از سوی وزارت آموزش و پرورش، به پویش «فرشته‌های میناب» اشاره کرد و  افزود: «بازسازی مدارس آسیب‌دیده به یک نهضت ملی تبدیل شده و غیر از خیران نیک اندیش مردمی، نهادهایی همچون عتبه حسینیه و آستان قدس رضوی نیز در این مسیر مشارکت فعال داشته و تعهد ساخت مدارس میناب را بر عهده گرفتند.

وزیر آموزش و پرورش، در پایان با تأکید بر تداوم سیاست‌گذاری‌های کلان در کنار مدیریت بحران، تصریح کرد: در کنار اقدامات اجرایی، تلاش کردیم با تصمیمات به‌موقع، از جمله مصوبات شورای عالی در حوزه امتحانات، تولید آثار و محتوای امیدبخش برای افزایش میزان تاب آوری دانش آموزان، نگرانی خانواده‌ها را کاهش دهیم.

وی همچنین از پیگیری موضوع تجمیع کنکور فرهنگیان با کنکور سراسری خبر داد و اعلام کرد نتایج این موضوع به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

