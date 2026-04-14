به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در بازدید سرزده مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش با ارائه گزارشی تفصیلی، از مدیریت چندلایه این وزارتخانه در شرایط جنگی و تداوم بی‌وقفه آموزش ها و فعالیت های رسانه ای، در سراسر کشور خبر داد.

کاظمی، با اشاره به لحظات ابتدایی آغاز بحران، اظهار کرد: به‌محض اطلاع از شرایط جنگی، دستور تخلیه مدارس صادر شد تا کسی آسیب نبیند و هم‌زمان فرآیند اطلاع‌رسانی عمومی و هدایت نظام آموزشی از طریق رسانه ملی در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، علی‌رغم شرایط دشوار، روند آموزش تا 28 اسفندماه بدون وقفه ادامه یافت و معلمان در خط مقدم آموزش باقی ماندند و این موضوع «نمونه‌ای کم‌نظیر از تعهد حرفه‌ای فرهنگیان» محسوب می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر نقش زیرساخت‌های دیجیتال در مدیریت آموزش ها در بحران، افزود: شبکه دانش‌آموزی “شاد” در اوج بحران توانست حضور 15.5 میلیون کاربر را در یک روز ثبت کند که یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرفیت سرورها به‌سرعت ارتقا یافت و مدارس نیز به کانون‌های پشتیبانی آموزشی و اطلاع‌رسانی تبدیل شدند؛ به‌گونه‌ای که نوعی «بسیج عمومی آموزشی» در کشور شکل گرفت.

وزیر آموزش و پرورش، در ادامه به کارکردهای فراتر از آموزش این نهاد اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش در این مقطع صرفاً یک نهاد آموزشی نبود، بلکه به پناهگاه اجتماعی مردم تبدیل شد و از تمام ظرفیت های موجود برای خدمت رسانی به مردم استفاده شد.

کاظمی گفت: بر اساس این گزارش، بیش از 450 مدرسه برای اسکان و ارائه خدمات در اختیار مردم قرار گرفت و در عین حال، بیش از 1200 مدرسه، اردوگاه و فضای ورزشی در جریان حملات وحشیانه دشمن آسیب دید.

وی با اشاره به تنوع‌بخشی به روش‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: در کنار آموزش مجازی، مدرسه تلویزیونی به‌عنوان آموزش مکمل فعال شد و حتی بسته‌های آموزشی آفلاین برای شرایط اضطراری طراحی و آماده‌سازی شد.

کاظمی، این اقدامات را نشانه آمادگی نظام آموزشی برای مواجهه با سناریوهای مختلف در شرایط بحران دانست.

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به حوزه منابع انسانی و معیشت فرهنگیان، از پرداخت زودهنگام حقوق اسفندماه در 19 اسفند، صدور احکام رتبه‌بندی و پرداخت افزایش‌های ناشی از آن و پرداخت پاداش بازنشستگان سال 1404 برای اولین بار در کمتر از سه ماه خبر داد.

همچنین به گفته وی، احکام بیش از یک میلیون و 100 هزار معلم نیز در 15 فروردین صادر و موجی از امید در بین کارکنان ایجاد کرد تا نشان دهد که دولت پای کار مردم است.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در پی حمله به مدرسه‌ای در میناب، بلافاصله پیگیری های حقوقی و مکاتبات رسمی با نهادهای بین المللی همچون یونیسف و یونسکو انجام شد.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی گسترده، از جمله برگزاری مراسم چهلم دانش‌آموزان میناب در سطوح مختلف مدرسه ای، منطقه ای، استانی و ملی خبر داد.

کاظمی با اشاره به راه‌اندازی پویش های مختلف از سوی وزارت آموزش و پرورش، به پویش «فرشته‌های میناب» اشاره کرد و افزود: «بازسازی مدارس آسیب‌دیده به یک نهضت ملی تبدیل شده و غیر از خیران نیک اندیش مردمی، نهادهایی همچون عتبه حسینیه و آستان قدس رضوی نیز در این مسیر مشارکت فعال داشته و تعهد ساخت مدارس میناب را بر عهده گرفتند.

وزیر آموزش و پرورش، در پایان با تأکید بر تداوم سیاست‌گذاری‌های کلان در کنار مدیریت بحران، تصریح کرد: در کنار اقدامات اجرایی، تلاش کردیم با تصمیمات به‌موقع، از جمله مصوبات شورای عالی در حوزه امتحانات، تولید آثار و محتوای امیدبخش برای افزایش میزان تاب آوری دانش آموزان، نگرانی خانواده‌ها را کاهش دهیم.

وی همچنین از پیگیری موضوع تجمیع کنکور فرهنگیان با کنکور سراسری خبر داد و اعلام کرد نتایج این موضوع به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.