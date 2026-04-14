تعهد حرفهای کارکنان از عوامل اصلی استمرار خدمات سلامت در کشور
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز ملی منابع انسانی را به فعالان این حوزه در نظام سلامت کشور تبریک گفت و بر نقش حیاتی منابع انسانی در شرایط دشوار نظام سلامت تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شاهرخ رامزی با صدور پیامی، به مناسبت ۲۵ فروردینماه، روز ملی منابع انسانی به شرایط دشوار حاکم بر نظام سلامت کشور اشاره کرد و افزود: در سالی که نظام سلامت با فشارهای مضاعف، پیچیدگیهای ناشی از بحرانها و تهدیدهای بیرونی مواجه است، نقش منابع انسانی در مدیریت نیروی کار، حفظ انگیزه کارکنان و پشتیبانی از صف مقدم سلامت، بیش از پیش اهمیت یافته است.
در ادامه این پیام، تلاشهای خستگیناپذیر و تعهد حرفهای کارکنان حوزه منابع انسانی، از عوامل اصلی پایداری و استمرار خدمات سلامت در کشور عنوان شده است.
وی تاکید کرد: فرا رسیدن روز ملی منابع انسانی در سالی که نظام سلامت کشور با شرایط دشوار، فشارهای مضاعف و پیچیدگیهای ناشی از بحرانها و تهدیدهای بیرونی مواجه است، معنایی عمیقتر و مسئولیتی خطیرتر برای ما رقم میزند.
به گفته وی، در چنین روزگاری، نقش شما در ساماندهی نیروی انسانی، مدیریت منابع محدود، حفظ انگیزه و توان روحی کارکنان، و پشتیبانی مداوم از صف مقدم سلامت بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.
رامزی، این روز فرصتی ارزشمند است تا از فداکاریها، تلاشهای خستگیناپذیر و همراهی صمیمانه شما قدردانی کنیم؛ شما که با نگاه انسانی، تعهد حرفهای و ایستادگی مسئولانه، ستونهای پایداری نظام سلامت را در این شرایط سخت استوار نگه داشتهاید.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: بدینوسیله، فرا رسیدن ۲۵ فروردینماه، روز ملی منابع انسانی را خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض کرده و مراتب سپاس خود را از تلاشهای بیوقفهتان اعلام میدارم، بیتردید استمرار ارائه خدمات سلامت به مردم، نتیجه همت والای انسانهایی است که با وجود همه دشواریها، رسالت خود را متوقف نکردهاند.