آغاز طرح جمعآوری پسماندهای الکتریکی، الکترونیکی و لاستیک در سامانه نوماند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از آغاز اجرای آزمایشی طرح جمعآوری پسماندهای الکتریکی، الکترونیکی و لاستیکهای فرسوده از طریق سامانه «نوماند» با هدف تفکیک فلزات سنگین و خطرناک از زبالههای خانگی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محسن قضاتلو با اعلام خبر افزوده شدن بخش پسماندهای الکتریکی، الکترونیکی و لاستیک به سامانه نوماند اظهار داشت: این طرح به صورت پایلوت از روز گذشته -۲۴ فروردینماه ۱۴۰۵- آغاز شده و پایداری آن منوط به استقبال شهروندان و شاخصهایی نظیر میزان ثبت سفارش و نظرات کاربران در سامانه ۱۳۷، ۱۸۸۸ و خط پشتیبانی ۱۸۰۰ خواهد بود. شهروندان تهرانی اکنون میتوانند با مراجعه به اپلیکیشن «شهرزاد»، درخواست اعزام خودرو برای تحویل پسماندهای الکترونیکی نظیر مانیتور، کیس و باطری و غیره همچنین لاستیکهای فرسوده را ثبت کنند.
وی با اشاره به خطرات زیست محیطی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی افزود: این تجهیزات حاوی مواد سمی همچون آرسنیک، جیوه و روی هستند که مخلوط شدن آنها با شیرابه زبالههای عادی، تهدیدی جدی برای سلامت انسان و خاک محسوب میشود. در مقابل، تفکیک آنها در مبدأ امکان استخراج فلزات گرانبها نظیر طلا و مس را فراهم میکند. در حال حاضر، سازمان مدیریت پسماند مسئولیت جمعآوری را بر عهده دارد و فرآیند بازیافت و تبدیل این مواد در شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی انجام میشود تا چرخهی اقتصاد چرخشی با بهرهوری بالاتری به حرکت درآید.
قضاتلو در خصوص مدیریت لاستیکهای کهنه نیز خاطرنشان کرد: لاستیکهای فرسوده پس از تحویل توسط شهروندان به سامانه نوماند، وارد چرخه بازیافت شده و برای تولید محصولات کاربردی نظیر چمن مصنوعی و ضربهگیرهای پارکها و محل بازی کودکان استفاده میشوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نزدیکی ۳۱ فروردین ماه، روز ملی «گندم و نان» بر جایگاه ارزشمند نان در فرهنگ ایرانیان به عنوان برکت سفره تاکید کرد و گفت: شهروندان باید نانهای مازاد را به صورت کاملاً مجزا از سایر پسماندها تفکیک کرده و به نوماند تحویل دهند؛ چرا که کپک نان یکی از سمیترین آلودگیها برای سلامت موجودات زنده است. نانهای خشک جهت استفاده در صنایع مجاز، فرآوری میشوند تا از ورود آنها به چرخه طبیعت جلوگیری شود.
به گزارش شهر، وی در پایان با بیان اینکه آموزش و فرهنگسازی کلید موفقیت مدیریت پسماند در کلانشهر تهران است، یادآور شد: هرچه تفکیک در مبدأ توسط شهروندان دقیقتر و جزئیتر انجام شود، فرآیند بازیافت در ایستگاههای میانی سریعتر و با کیفیت بیشتری صورت میگیرد. آگاهی شهروندان از خطرات تداخل فلزات سنگین با پسماندهای تر، مهمترین انگیزه برای مشارکت در این طرح و صیانت از محیطزیست خواهد بود.