خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشریح عملیات‌های کارآگاهی در جنگ رمضان

کد خبر : 1773309
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: کارآگاهان مجرب این پلیس با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های خود از ابتدای جنگ رمضان، به‌صورت شبانه‌روزی و در قالب عملیات‌های کارآگاهی و انتظامی موفق شدند بیش از ۳۹۴ مورد از اموال مسروقه را از چنگ سارقان و تبهکاران خارج کنند.

به گزارش ایلنا، سردار علی ولی‌پور گودرزی در این باره گفت: رویکرد اصلی پلیس آگاهی تهران بزرگ، مقابله با انواع جرایم سرقت و به‌ویژه کشف و استرداد اموال مسروقه به شهروندان است. 

وی افزود: کارآگاهان مجرب این پلیس با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های خود از ابتدای جنگ رمضان، به‌صورت شبانه‌روزی و در قالب عملیات‌های کارآگاهی و انتظامی موفق شدند بیش از ۳۹۴ مورد از اموال مسروقه را از چنگ سارقان و تبهکاران خارج کنند. 

سردار گودرزی در ادامه اشاره کرد: بخش قابل‌توجهی از این کشفیات مربوط به وسایل نقلیه است؛ از این تعداد، ۱۹۳ دستگاه خودرو، ۱۰۳ دستگاه موتورسیکلت و ۴۸ دستگاه تلفن همراه کشف شده است. همچنین لوازم و محتویات خودرو و منزل نیز در این عملیات‌ها کشف شده‌اند. 

 رئیس پلیس آگاهی پایتخت خاطرنشان کرد که تمامی اموال کشف‌شده با هماهنگی مقام قضایی و دعوت از مالباختگان، بلافاصله به آنان تحویل داده شده است. 

وی در پایان مجدداً به افرادی که در سودای اقدام مجرمانه هستند هشدار داد : «خط قرمز پلیس، حفظ امنیت و آرامش شهروندان است. هرگونه اقدام مجرمانه در  جامعه ، با اقدام فوری و قاطع پلیس مواجه می‌شود و سارقان باید بدانند که هیچ‌کس از چنگال عدالت گریز نخواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار