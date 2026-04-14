دانشگاه تهران باید در همه عرصه‌ها «نماد آموزش عالی کشور» باشد

نشست تقدیر از مسئولیت‌پذیری، نقش مؤثر و تلاش‌های بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر آحاد دانشگاهیان و بسیجیان در ایام جنگ تحمیلی دوم و سوم، روز بیست‌وسوم فروردین‌ماه در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این مراسم، امید رئیس دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام محمدمهدی کرمی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،  گلدانساز معاون فرهنگی و دانشجویی،  محمود کمره ای معاون آموزشی دانشگاه تهران و موسوی مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران و جمعی از اعضای هیئت رئیسه و دانشجویان حضور داشتند.
 
امید در این مراسم با اشاره به جایگاه دانشگاه تهران اظهار داشت: دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور شناخته می‌شود و این ویژگی باید در تمامی ابعاد آن از جمله اساتید، دانشجویان و فعالیت‌ها نمود داشته باشد.
 
وی با تقدیر از اقدامات دانشجویان افزود: فعالیت‌هایی که با روحیه‌ای حماسی، همراه با تفکر و کار دقیق انجام شد، به‌عنوان الگویی موفق از کنش‌گری دانشگاهی قابل توجه است.
 
رئیس دانشگاه تهران همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این ایام گفت: دانشگاه تهران با مکاتبه با بیش از ۳۰۰ رئیس دانشگاه در جهان و ارسال نامه به نهادهای بین‌المللی از جمله یونسکو و سازمان ملل، تلاش کرد نقش خود را در عرصه‌های بین‌المللی ایفا کند.
 
وی حضور دانشجویان را «عاشقانه، خالصانه و مسئولانه» توصیف کرد و افزود: این نوع میدان‌داری جلوه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری نسل جوان دانشگاهی است.
 
حجت‌الاسلام کرمی نیز با تأکید بر اهمیت همدلی و انسجام در پیشبرد برنامه‌ها اظهار داشت: آنچه در این ایام رقم خورد، حاصل همراهی مدیریت دانشگاه، نهاد نمایندگی و تلاش خستگی‌ناپذیر دانشجویان بود.
 
وی افزود: اجرای برنامه‌ها در شرایط حساس و پرریسک، نشان‌دهنده هماهنگی مناسب و روحیه ایثارگری در میان دانشجویان است که شایسته تقدیر است.
 
در ادامه،  گلدانساز معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران نیز با اشاره به شرایط دشوار این ایام، از تلاش‌های صورت‌گرفته قدردانی کرد و گفت: اقداماتی که توسط دانشجویان و مجموعه‌های فعال دانشگاهی انجام شد، ترکیبی از شور حماسی و کار دقیق فکری بود که به یک الگوی برجسته در فضای دانشگاهی تبدیل شد.
 
وی با تأکید بر جایگاه دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور افزود: این نماد بودن باید در تمامی اجزای دانشگاه، از جمله فعالیت‌های فرهنگی و علمی، نمود عینی داشته باشد.
 
در این مراسم همچنین    شیعی، دبیر بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم ارائه کرد.
