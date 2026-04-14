به گزارش ایلنا، در این مراسم، امید رئیس دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام محمدمهدی کرمی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، گلدانساز معاون فرهنگی و دانشجویی، محمود کمره ای معاون آموزشی دانشگاه تهران و موسوی مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران و جمعی از اعضای هیئت رئیسه و دانشجویان حضور داشتند.

امید در این مراسم با اشاره به جایگاه دانشگاه تهران اظهار داشت: دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور شناخته می‌شود و این ویژگی باید در تمامی ابعاد آن از جمله اساتید، دانشجویان و فعالیت‌ها نمود داشته باشد.

وی با تقدیر از اقدامات دانشجویان افزود: فعالیت‌هایی که با روحیه‌ای حماسی، همراه با تفکر و کار دقیق انجام شد، به‌عنوان الگویی موفق از کنش‌گری دانشگاهی قابل توجه است.

رئیس دانشگاه تهران همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این ایام گفت: دانشگاه تهران با مکاتبه با بیش از ۳۰۰ رئیس دانشگاه در جهان و ارسال نامه به نهادهای بین‌المللی از جمله یونسکو و سازمان ملل، تلاش کرد نقش خود را در عرصه‌های بین‌المللی ایفا کند.

وی حضور دانشجویان را «عاشقانه، خالصانه و مسئولانه» توصیف کرد و افزود: این نوع میدان‌داری جلوه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری نسل جوان دانشگاهی است.

حجت‌الاسلام کرمی نیز با تأکید بر اهمیت همدلی و انسجام در پیشبرد برنامه‌ها اظهار داشت: آنچه در این ایام رقم خورد، حاصل همراهی مدیریت دانشگاه، نهاد نمایندگی و تلاش خستگی‌ناپذیر دانشجویان بود.

وی افزود: اجرای برنامه‌ها در شرایط حساس و پرریسک، نشان‌دهنده هماهنگی مناسب و روحیه ایثارگری در میان دانشجویان است که شایسته تقدیر است.

در ادامه، گلدانساز معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران نیز با اشاره به شرایط دشوار این ایام، از تلاش‌های صورت‌گرفته قدردانی کرد و گفت: اقداماتی که توسط دانشجویان و مجموعه‌های فعال دانشگاهی انجام شد، ترکیبی از شور حماسی و کار دقیق فکری بود که به یک الگوی برجسته در فضای دانشگاهی تبدیل شد.

وی با تأکید بر جایگاه دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور افزود: این نماد بودن باید در تمامی اجزای دانشگاه، از جمله فعالیت‌های فرهنگی و علمی، نمود عینی داشته باشد.

در این مراسم همچنین شیعی، دبیر بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم ارائه کرد.