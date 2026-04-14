هشدار نارنجی برای شمال شرق کشور
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال شرق کشور هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با پیش بینی شدت فعالیت فعالیت سامانه بارشی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه برای شرق مازندران، گلستان ، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هشدار نارنجی صادر کرده است.
بارش شدید باران در این استانها و در مناطق مستعد بارش تگرگ یا برف منجر ، به جاری شدن سیلاب و روان آب و طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی معابر و اختلال در آمد و شد خودروها خواهد شد.
سازمان هواشناسی در این هشدار به هموطنان در این استانها توصیه کرده است از حاشیه و بستر و حریم رودخانه ها فاصله بگیرند.