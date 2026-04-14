هشدار نارنجی برای شمال شرق کشور

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با پیش بینی شدت فعالیت فعالیت سامانه بارشی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه برای شرق مازندران، گلستان ، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هشدار نارنجی صادر کرده است.

بارش شدید باران در این استانها و در مناطق مستعد بارش تگرگ یا برف منجر ، به جاری شدن سیلاب و روان آب و طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی معابر و اختلال در آمد و شد خودروها خواهد شد.

سازمان هواشناسی در این هشدار به هموطنان در این استانها توصیه کرده است از حاشیه و بستر و حریم رودخانه ها فاصله بگیرند.

انتهای پیام/