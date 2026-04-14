خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار نارنجی برای شمال شرق کشور

کد خبر : 1773302
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال شرق کشور هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با پیش بینی شدت فعالیت فعالیت سامانه بارشی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه برای شرق مازندران، گلستان ، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هشدار نارنجی صادر کرده است.

بارش شدید باران در این استانها و در مناطق مستعد بارش تگرگ یا برف منجر ، به جاری شدن سیلاب و روان آب و طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی معابر و اختلال در آمد و شد خودروها خواهد شد. 

سازمان هواشناسی در این هشدار به هموطنان در این استانها توصیه کرده است از حاشیه و بستر و حریم رودخانه ها فاصله بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار