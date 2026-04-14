آزادراه شمال و جاده چالوس یکطرفه شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: با هدف مدیریت بار ترافیکی و تسهیل تردد مسافران، مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال به‌صورت موقت یک‌طرفه خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  سردار احمد کرمی اسد با اعلام این خبر افزود: در پی افزایش حجم ترافیک در آزادراه تهران–شمال و جاده چالوس در مسیر (جنوب به شمال)، تمهیدات ویژه‌ای برای کنترل و روان‌سازی عبور و مرور اتخاذ شده است.

وی اظهار کرد: بر این اساس، از ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز(۲۵فروردین)مسیر (جنوب به شمال) جاده چالوس به‌صورت یک‌طرفه درآمده و تردد تمامی وسایل نقلیه از سمت (شمال به جنوب) این دو محور تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه بار ترافیکی و بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

وی از رانندگان درخواست کرد ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از مسیرهای جایگزین مانند هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت استفاده کرده و با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.

اخبار مرتبط
