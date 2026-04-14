اعتبار کالابرگ باقیمانده سرپرستان خانوار فعال شد

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوار با ارقام پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ از امروز سه شنبه ۲۵ فروردین امکان خرید با اعتبار کالابرگ را دارند.

از ۱۵ فروردین اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی کدملی آنها ۰، ۱ و ۲ بود و تمامی خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، فعال شده بود.

در مرحله دوم، اعتبار کالابرگ گروه‌های دارای ارقام آخر کدملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ فروردین فعال شد و سرپرستان این خانوار‌ها امکان استفاده از اعتبار خود را داشتند.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ اعتبار فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت معتبر خواهد بود و اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ قابل استفاده است.

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شهروندان خواسته است فقط به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه مربوطه اطلاع رسانی کنند و بازرسان پس از بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهند داد.

