فراخوان حضور شبانه استادان و دانشجویان در میدانهای مختلف
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی از رؤسای واحدهای دانشگاهی خواست تا استادان را به حضور شبانه همراه دانشجویان در میدانهای مختلف خدمترسانی و فعالیتهای جهادی فراخوانند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین میرمجید سیدقریشی در آیین گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم که در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد، با تبریک ایام پرافتخار شهادت و تسلیت به خانوادههای معزز شهدا، بر لزوم حفظ روحیه مقاومت و جهاد علمی در میان جامعه دانشگاهی تأکید کرد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با توصیف شرایط کنونی کشور، گفت: ما در سایه خون پاک شهدا، کشوری را اداره میکنیم که گویی در حالت یک زایمان نوین و آفرینش تازه قرار دارد. در تاریخ ایرانزمین، شاید لحظات امروز ما جزو استثناها باشد؛ چون حتی قبل از اسلام نیز کمتر پیش آمده بود که ایران به چنین پیچ مهم تاریخی برسد و یقیناً ادامه این روند، ما را به قلههای عزت و شرف خواهد رساند.
وی با تأکید بر نقش بیبدیل شهدا در این مسیر عزتآفرین، افزود: «سهم اصلی این روند و این عزت، متعلق به شهدای عزیز ما است؛ عزیزانی که جان خود را در راه آرمانهای والا فدا کردند. عجیب اینکه شهدای امروز ما، یک امام شهید نیز همراه داشتند و امروز این عزیزان در کنار امام راحل، در کنار رسول الله صل الله علیه و آله و اولیای الهی، شاهد و ناظر بر اعمال و تلاشهای ما هستند.»
درخواست از شهدا برای دعا در مصاف حق و باطل
حجتالاسلام سیدقریشی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در تسلیت به خانواده شهدا، تصریح کرد: «ما از این شهدای عزیز میخواهیم که با دعای خیر خود، ما را در این مصاف جنگ حق علیه باطل یاری کنند تا انشاءالله این نبرد با غلبه مستضعفین بر مستکبرین و با عزت و سربلندی ایران اسلامی به پایان برسد.»
دانشگاه آزاد؛ بازوی نظام اسلامی از ابتدای انقلاب
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، به نقش تاریخی این دانشگاه در خدمترسانی به نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دانشگاهی که از ابتدای انقلاب اسلامی بازویی توانمند برای نظام بوده، همواره در برهههای مختلف حساس، در صف مقدم خدمترسانی قرار داشته است. در جنگ ۱۲ روزه هم نهتنها دانشگاهیان، بلکه رئیس دانشگاه نیز خود را تقدیم شهدا کرد که این امر باعث افتخار و گشایش این راه پرافتخار برای آینده ایران اسلامی است.»
فراخوان برای حفظ روحیه مقاومت و حضور فعال دانشجویان
سیدقریشی با تأکید بر شرایط ویژه کنونی و حضور در محیطی که ویژگیهای دوران دفاع مقدس را تداعی میکند، از مسئولان دانشگاهی خواست: «انتظار داریم عزیزان ما در دانشگاه، روحیه مقاومت و ایثار را در میان کارمندان و دانشجویان حفظ کنند و با ترفندهای مختلف و دعوت هوشمندانه، دانشجویان را در میادین خدمترسانی و فعالیتهای جهادی حفظ کنند.»
وی خطاب به روسای واحدهای دانشگاهی افزود: «از رؤسای محترم خواهشمندم از استادان بخواهند که شبها همراه دانشجویان خود در میدانهای مختلف حضور یابند؛ چرا که امروز به این همبستگی و حضور میدانی تا پایان این نبرد، به شدت نیاز داریم. این درخواست، هم خواسته مسئولان نظام است و هم نیاز امروز جامعه ما.»
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی در بخش پایانی سخنان خود، با قدردانی ویژه از خانوادههای محترم شهدا، به ویژه مادران و همسران آنان، گفت: « ما را در سختی این بار سنگین و غم خود، شریک بدانید. ما همیشه منتدار شما خواهیم بود.»
وی با بازگو کردن خاطرهای از شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: «یک یا دو بار از زبان شهید بزرگوار قاسم سلیمانی شنیده بودم که غبطه میخورد و این شعر مولانا را زمزمه میکرد: رقص و جولان بر سر میدان کنند/ رقص اندر خون خود مردان کنند." دوستان شهید عزیز ما همین راه را برای افتخار و آینده ایران میگشایند و ما نیز دعا میکنیم که به خیر و برکت شهدا بپیوندیم و پایان کارمان، پایان خوش و وصال به این عزیزان باشد.»