خط ۸ تندرو اتوبوسرانی تهران نوسازی می شود
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از نوسازی خط ۸ تندرو خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده گفت: «جایگزینی ناوگان فرسوده با اتوبوسهای مدرن داخلی، کیفیت سفر را ارتقا داده و خودکفایی را تقویت میکند. این اتوبوسها از صبح چهارشنبه وارد خدمت شده و ظرفیت حداکثری مسافران را دارند.
وی افزود: اتوبوسهای جدید ظرفیت جابجایی بیشتری دارند، سرفاصله حرکت را کاهش داده، با تهویه پیشرفته و صندلی ارگونومیک آسایش را افزایش میدهند و آلودگی صوتی و هوایی را کم میکنند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پایان گفت: «تولیدات داخلی در ایمنی، کارایی و کیفیت تغییرات بسیاری داشته اند و شرکت با تکیه بر توان ملی، آینده حملونقل تهران را میسازد.»
گفتنی است:خط ۸ تندرو، شریان حیاتی جنوب تهران که پایانه خاوران را به پایانه مسافربری جنوب متصل میکند.