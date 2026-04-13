معاون انستیتو پاستور:
آغاز اقدامات برای بازسازی انستیتو پاستور
معاون تحقیقات انستیتو پاستور ایران از آسیب به بخشهای پژوهشی و آموزشی این مرکز در حملات دشمن خبر داد و گفت: با وجود وقفهای در تحقیقات، خدمات تشخیصی آزمایشگاه مرجع از طریق شعب دیگر همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، مرتضیکریمیپور، معاون تحقیقات، فناوری و آموز انستیتو پاستور ایران با اشاره به آسیب به بخش تحقیقات و آموزش انستیتو پاستور گفت: انستیتو پاستور ایران یک موسسه بینالمللی در حوزه سلامت و تقریبا بزرگترین مرکز تحقیقات حوزه سلامت در کشور است. در انستیتو فعالیتهایی که ما در این قسمت داریم فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و تشخیصی است و علاوه بر این یک مجتمع تولیدی هم در زمینه تولید واکسن و آنتیژنهای تشخیصی و محلولهای تزریقی داریم.
وی افزود: در بخش تحقیقی انستیتو که آسیب خورده بحثهای آموزشی و پژوهشی و خدمات تشخیصی آزمایشگاه مرجع ما انجام میشود.
کریمیپور تاکید کرد: با توجه به آسیبی که به ما وارد شده فعالیتهای تحقیقی ما مختل شده است. اما در زمینه تشخیصی و آزمایشگاه مرجع مشکلی نداریم، چراکه از جنگ 12روزه به بعد به این فکر افتادیم که پایگاههای دیگر و شعب دیگر را فعال کنیم و خدمات تشخیصی آزمایشگاهی مرجع ما در شعب دیگر فعال است و آن خدمات را ارائه میدهیم.
معاون تحقیقات، فناوری و آموزش انستیتو پاستور ادامه داد: اما در بحث تحقیقات و فناوری با توجه به آسیبهایی که به تجهیزات و ساختمان وارد شده وقفهای خواهیم داشت اما سعی میکنیم در اسرع وقت با بازسازی فضا و تجهیزات به فعالیت اولیه برگردیم و بتوانیم همچنان تحقیقات در حوزه سلامت را پیش ببریم.
کریمیپور درباره مدتزمان نیاز برای بازسازی و بازگشت بخش تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور به چرخه فعالیت اظهارکرد: ارزیابی اولیه ما برای بازسازی بین سه تا شش ماه است. امیدواریم بتوانیم در شهریور ماه مجموعه را به حال اول برگردانیم.
وی افزود: در حال حاضر همکاران ما شروع به ایمن سازی و پاکسازی کردند تا آماده بازسازی ساختمان شویم اما شاید مهمتر از همه تجهیزاتمان باشد و یک مقدار طول میکشد تجهیزات را جایگزین کنیم.
معاون تحقیقات انستیتو پاستور همچنین درباره خطر نشر میکرب پس از حملات تصریح کرد: قبلا در کمیته بحران و پدافندی انستیتو به این موضوع فکر شد و در جنگ دوازده روزه میکربهای بیماریزا را از انستیتو خارج و در جایی ایمن ذخیره کردیم و الان هیچ خطر انتشار و گسترش میکرب در انستیتو وجود نداشته و در اینباره به مردم اطمینان میدهیم همچنان که خود هرروزه به محل میآییم و مشکلی وجود ندارد. علاوه براین براساس پایشهای انجامشده که بعد از حملات در محیط انستیتو انجام دادیم آلودگی احصا نشده است.
وی گفت: یکسری آزمایشگاهها و بخشهای ما هستند که آسیب کمتری دیدند و در زمان کوتاهتری فعال خواهیم کرد.
کریمیپور ادامه داد:بحث دوم این است که بتوانیم با موسسات تحقیقاتی و دانشگاهها فعالیتهای تحقیقاتی مشترک را همچنان ادامه دهیم.با سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان بهداشت جهانی نیز مکاتباتی شده و امیدواریم بتوانیم با همکاری آنها هم روند بازسازی را تسریع کنیم.