جزئیات مصوبه شورای شهر تهران برای پرداخت خسارت به آسیب دیدگان جنگ

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، در خصوص مصوبه شورای شهر تهران درباره پرداخت ودیعه مسکن و اجاره بها به آسیب دیدگان جنگ به خبرنگار ایلنا گفت: این اتفاق پیرو مأموریتی است که شهرداری تهران در جریان جنگ دوازده‌روزه داوطلبانه در تعامل با هیات دولت و رئیس جمهور محترم بر عهده گرفت. قرار بر این شد که شهرداری، مرجعیت کلیه امور مربوط به ساختمان‌های آسیب‌دیده – اعم از مسکونی، تجاری، مغازه‌ها و مجموعه‌های مشابه – را عهده‌دار شود. بدین ترتیب، خانواده‌های آسیب‌دیده و شهروندان دیگر نیازی به مراجعه به مراجع متعدد نخواهند داشت و از پراکندگی در پیگیری امور ساختمانی و موارد مشابه جلوگیری می‌شود. این قاعده، همزمان با جنگ دوازده‌روزه وضع گردید.

وی افزود: آن قاعده مزبور، در جنگ تحمیلی اخیر مجدداً به‌روزرسانی شد و مصوبات شورای شهر که از پیش موجود بود، تجدید و تکمیل گردید. به این ترتیب، هر خانه یا محلی که مورد اصابت قرار گیرد، به حدود چهار دسته‌بندی تقسیم می‌شود. یکی از این دسته‌ها، ساختمان‌هایی است که کاملاً آسیب دیده و نیازمند تخریب و نوسازی کامل هستند؛ به‌گونه‌ای که ساکنان آن قادر به ادامه سکونت نخواهند بود. بلافاصله، افراد و خانواده‌های محترم حاضر در محل، که محل زندگی‌شان به این وضعیت دچار شده، در هتل‌ها اسکان داده می‌شوند. پس از اسکان موقت در هتل، وارد مراحل بعدی خواهیم شد و مکانی برای اجاره مسکن به ایشان اختصاص می‌یابد.

نادعلی در ادامه خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی، بر اساس مصوبات شورای شهر، به طور متوسط ودیعه‌ای حدود دو میلیارد تومان (و اجاره‌ای حدود چهل میلیون تومان در ماه – که طبعاً در مناطق مختلف متفاوت است) برای مسکن اجاره‌ای ایشان تأمین می‌شود. همزمان، تخریب و نوسازی ساختمان اصلی‌شان طبق ضوابط شهرداری به انجام می‌رسد. دسته دیگری از آسیب‌دیدگان، کسانی هستند که ساختمان‌هایشان نیازمند تخریب و نوسازی کامل نیست، بلکه مقاوم‌سازی می‌طلبد؛ یعنی بخش‌های تخریب‌شده تعمیر و مقاوم‌سازی می‌گردد. این افراد نیز بلافاصله پس از حادثه اسکان موقت دریافت می‌کنند، اما تعمیرات‌شان در مراحل بعدی به همین شیوه پیگیری خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر تهران بیان داشت: دسته سوم، موارد نیازمند تعمیرات متوسط است؛ مانند جاهایی از ساختمان که آسیب جدی‌تری دیده است. دسته چهارم نیز تعمیرات جزئی، نظیر تعویض پنجره‌ها، درها و امثال این‌هاست. در صورتی که این تعمیرات انجام نشود، ساکنان در ۲۴ ساعت نخست قادر به ادامه سکونت در محل نخواهند بود؛ از این رو، برای جلوگیری از آوارگی و رنج مردم و امکان ادامه زندگی در همان مکان، شهرداری بلافاصله پیمانکاران خود را اعزام می‌کند. همچنین، گروه‌های جهادی با کارگاه‌های شیشه‌سازی و غیره، شیشه‌ها را تعویض، درها را تعمیر، فرش‌های آسیب‌دیده را شست‌وشو و ترمیم کرده و خانه را آماده می‌سازند تا اسکان دوبارۀ ساکنان در آن ادامه یابد.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در برخی موارد، هزینه‌ای مستقیماً به افراد نیازمند تعمیرات جزئی پرداخت می‌شود تا خودشان پیگیری کنند. مناطق مختلف از این شیوه بهره می‌برند. حال، این مصوبات شورای شهر، روال جنگ دوازده‌روزه را تکمیل کرده است؛ روالی که آن زمان تمرین شد، لیکن با توجه به حجم بسیار بالای آسیب‌ها در جنگ اخیر، اکنون با توسعه بیشتر، منظم‌سازی دقیق‌تر و به‌صورت روان‌تر در حال اجراست. طبعاً، نظارت‌ها، بازرسی‌ها و اقدامات متعدد برای رفع چالش‌ها ها برقرار است تا مشکلات شهروندان و مردم عزیز تهرانی در مناطق آسیب‌دیده برطرف گردد.

نادعلی با بیان اینکه شهرداری برای اسباب و اثاثیه آسیب‌دیده، حدود چهارصد میلیون تومان هزینه می‌کند؛ گفت: هرچند جبران کامل از دست‌رفتن‌های اسباب و اثاثیه ممکن نیست، اما هدف این است که در اسکان موقت، افراد اذیت نشوند و اقلام اساسی در اختیارشان قرار گیرد. در خصوص خودروهای آسیب‌دیده، شهرداری برآورد خسارت را انجام داده و ایشان را به بیمه معرفی می‌کند تا بیمه، جبران‌های لازم را پیگیری و اجرا کند.

وی در پاسخ به این سوال که این انتقاد به مدیریت شهری تهران وارد است که چرا به رغم آگاهی از احتمال وقوع جنگ دیگر پس از جنگ ۱۲ روزه، فکری برای ساخت پناهگاه‌ها و آژیر خطر برای شهروندان تهرانی نشد، گفت: شرایط را از نزدیک در شهر مشاهده می‌کنید و آنچه من برایتان شرح دادم، فراتر از وظایف ذاتی شهرداری است. در سایر نقاط کشور، بنیاد مسکن و نهادهای دیگر این امور را بر عهده دارند، اما در تهران، با توجه به منابع مالی هنگفت مورد نیاز، شهرداری داوطلبانه این مسئولیت را برای خدمت به مردم پذیرفت. همه‌چیز به‌خوبی و روان پیش رفته و دفعه‌اولی نیست که چنین اقدامی صورت می‌گیرد.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه توضیح داد: جنگ دوازده‌روزه تنها دوازده روز طول کشید، لیکن مراحلی که عرض کردم، پس از آن نیز ادامه یافت. بسیاری از افراد پس از اسکان موقت در هتل، مسکن اجاره‌ای دریافت کرده‌اند و همزمان، ساخت‌وساز و نوسازی محل سکونت اصلی‌شان در حال انجام است. شهرداری منابع خود را به این امور اختصاص داده و درگیر آن‌هاست، در حالی که همزمان شهر را نیز اداره می‌کند؛ حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس و مترو) را مدیریت کرده و در همین ایام، چندین ایستگاه مترو افتتاح کردیم؛ ناوگان اتوبوس افزایش یافته، فروشگاه‌های شهروند و میادین تره‌بار – هم در جنگ دوازده‌روزه، هم در فاصله میان دو جنگ، و هم طی این چهل روز – به‌طور کامل باز بوده و خدمات‌رسانی کرده‌اند. ذره‌ای از کالاها کم نشده است. این تمرکز ویژه، گاه بر یک حوزه نسبت به دیگری، نیازمند تلاش مضاعف است و ممکن است در بازه‌های زمانی خاص، سیستم به همه امور همزمان نرسد، لیکن مدیریت بهینه در جریان است.

نادعلی در پایان تأکید کرد: ما در مصوبات شورای ششم، بلافاصله پس از جنگ دوازده‌روزه، پیش‌بینی‌های لازم را برای ایمن‌سازی‌ها، عملیات زیرسطحی، پناهگاه‌سازی و امثال این‌ها انجام دادیم؛ اما در چند ماه اخیر، فرصت مناسبی برای اجرای کامل آن‌ها فراهم نشد. این موضوع، یکی از وظایف واجب است که هم در ادامه دورۀ حاضر و هم در دورۀ هفتم، دوستان موظف به پیگیری آن خواهند بود. با این حال، شهرداری تهران – که حجم کارش کم هم نبوده – بر اسکان و جبران خسارات مردمی تمرکز کرده است که بی‌پناه شده و دارایی، خانه و حتی امنیت جانی‌شان تهدید شده؛ در برابر دشمنی که از هزاران فرسنگ دورتر آمده تا استقلال ما را هدف گیرد و رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل که برای پیشبرد اهدافش، مناطق را نشانه می‌رود. ما برای حفظ مردم از این آسیب‌ها، بر این حوزه متمرکز شدیم.

