افزایش بازرسی از صنایع همزمان با حملات؛ ۷۴۵ اقدام برای کنترل و پیشگیری از حوادث شیمیایی
«محسن فرهادی» رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره اقدامات نظارتی بهداشتی از ابتدای جنگ در کشور گفت: با شروع جنگ و حملهای که به کشور شد، از تاریخ ۹ اسفند برنامههای پیشِرو را متناسب با شرایط جنگی تغییر دادیم. در این شرایط نه تنها نظارتهای بهداشتی کاهش پیدا نکرد، بلکه طی ابلاغی به سراسر کشور اعلام کردیم که بازرسان بهداشت محیط و حرفهای دانشگاههای علوم پزشکی، بازرسیها و نظارتها را تشدید کنند.
وی ادامه داد: طبیعتاً با توجه به شرایط، بخش عمده فعالیتهای ما بر بازرسی از واحدهای صنفی، سنجشهای پرتابل و همچنین کنترل بیماریهای منتقلشونده از آب و غذا متمرکز شد. تا این لحظه چیزی نزدیک به ۸۰۱ هزار و ۷۰۱ مورد بازرسی از مراکز و واحدهای صنفی عرضه مواد غذایی انجام شده است.
فرهادی افزود: همچنین ۲۲۵ هزار و ۲۱۶ مورد بازرسی از اماکن عمومی مانند هتلها، آرایشگاهها و سایر مراکز عمومی انجام شده است. علاوه بر این، ۹۵۰ هزار و ۷۸ مورد سنجش محیط و مواد غذایی نیز با استفاده از دستگاههای پرتابل انجام شده است.
انجام ۵۰ هزار نمونهبرداری از آب آشامیدنی با تمرکز در مناطق دارای جابهجایی جمعیت
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی گفت: حدود ۵۰ هزار و ۷۱۷ مورد نمونهبرداری از آب آشامیدنی انجام شده است. تمرکز ما بیشتر در مناطقی بوده که جابهجایی جمعیتی در آنها رخ داده است، بهطور مثال به دلیل مسافرتهای گسترده ناشی از تعطیلات نوروز و شرایط جنگی کشور، تمرکز بیشتری در استانهای گیلان، مازندران و گلستان داشتیم.
وی در ادامه بیان کرد: در حوزه محیطهای کاری نیز ۷۵ هزار و ۶۱۸ مورد بازرسی از کارگاهها و کارخانجات مختلف انجام شده که بخش قابل توجهی از آنها در شهرکهای صنعتی بوده است. با توجه به اینکه برخی حملات نیز به واحدهای صنعتی صورت گرفت، تمرکز همکاران ما بیشتر بر بازرسی، شناسایی، کنترل و پیشگیری از حوادث شیمیایی بوده است که در همین راستا ۷۴۵ اقدام انجام شده است.
کشف۷۶۷ تن مواد غذایی فاسد در کشور
فرهادی خاطرنشان کرد: در جریان این بازرسیها بیش از ۷۶۷ تن مواد غذایی از چرخه مصرف انسانی خارج شده است. این مواد غذایی شامل اقلام مشکوک، فاسد یا تاریخمصرفگذشته بوده که از حیز انتفاع خارج شدهاند.
پلمب بیش از ۱۵۰۰ واحد متخلف بهداشتی از آغاز جنگ
وی همچنین گفت: متأسفانه ناچار شدیم برای ۹ هزار و ۶۹۸ مورد تخلف بهداشتی پرونده قضایی تشکیل دهیم و تا ۲۲ فروردین، یک هزار و ۵۲۵ واحد متخلف نیز پلمب شدهاند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پایان اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که ما در سالهای گذشته معمولاً طرح آمادهباش و تشدید نظارتها را تا پانزدهم فروردین ادامه میدادیم، اما امسال با توجه به شرایط آتشبس و همچنین اعلام دورکاری ۵۰ درصد کارکنان دولت، همچنان شاهد ادامه سفرها و جابهجایی جمعیت هستیم. به همین دلیل طرح نظارتی ما همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.