اعلام زمان نتایج نهایی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش
مرکز آزمون جهاد دانشگاهی طی اطلاعیهای در رابطه با زمان اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی سرایدار وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
با عنایت به سوالات داوطلبان گرامی آزمون استخدامی سرایدار وزارت آموزش و پرورش، بدینوسیله نتیجه پیگیری صورت گرفته جهت اطلاع داوطلبان به شرح زیر اعلام میگردد.
به استناد مکاتبه وزارت آموزش و پرورش، فرآیند کنترل و تایید نهایی اطلاعات داوطلبان توسط ادارات کل استانها و از طریق سامانه «کارا» در حال انجام میباشد؛ لذا پس از دریافت اطلاعات مرتبط با فرآیند ارزیابی نهایی و وضعیت صلاحیتهای عمومی گزینش، نتایج نهایی از طریق مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام خواهد شد. بدیهی است تا زمانی که اطلاعات فوق به این مرکز اعلام نگردد، امکان اعلام نتیجه نهایی فراهم نمیباشد.
شایان ذکر است بر اساس اطلاع وزارتخانه مذکور، پیشبینی میشود اطلاعات مورد نیاز جهت اعلام نتیجه نهایی تا اواخر اردیبهشتماه به این مرکز ارسال گردد.