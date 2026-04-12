افتتاح زیرگذر حکیم - تعاون اواخر خرداد؛ زیرگذر میدان سپاه اردیبهشت
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از ادامه فعالیت در پروژههای عمرانی پایتخت در شرایط جنگی و برنامهاین سازمان برای بهرهبرداری از چندین پروژه مهم در اردیبهشت و خردادماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی صداقتی در تشریح آخرین وضعیت پروژههای عمرانی شهر تهران گفت: در روز ۱۶ اسفندماه، زیرگذر چهارراه قهوهخونه در تقاطع بلوار الغدیر و بلوار معلم افتتاح شد؛ پروژهای که از سختترین طرحهای ما به شمار میرفت. بهطور معمول اجرای چنین پروژههایی بین یکونیم تا دو سال زمان میبرد، اما به دلیل وجود معارضان تاسیساتی، اجرای این طرح چهار سال طول کشید.
وی افزود: با وجود اینکه هنوز بخشهای جزئی از پروژه مانند قسمتی از خط کشی تکمیل نشده بود، اما برای تسهیل عبور و مرور و به جهت نیاز مردم در شرایط جنگ، آن را زودتر از موعد بازگشایی کردیم. با افتتاح این زیرگذر، کمک ترافیکی قابل ملاحظهای به منطقه ۱۸ تهران شد.
صداقتی ادامه داد: فعالیت پروژههای عمرانی ما در ایام جنگ نیز متوقف نشد. هرچند در برخی نقاط، تهدیدهای دشمن صهیونی - آمریکایی در نزدیکی پروژهها مشاهده میشد، اما تا جایی که شرایط اجازه میداد، عملیات اجرایی ادامه پیدا کرد. روز ۲۸ اسفندماه بتنریزی عرشه دوربرگردان شهید نواب و شهید تندگویان (فاز پنجم پروژه نواب – تندگویان) انجام شد. در شرایط عادی، فعالیتهای اجرایی در روزهای پایانی سال بسیار محدود است، اما تأکید داشتیم هرجا کار به مرحله اجرا رسید، بلافاصله عملیات انجام شود.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با اشاره به سایر طرحهای فعال تصریح کرد: در پروژه دوگاز، پروژه یادگار امام، زیرگذر میدان سپاه و سایر پروژهها نیز فعالیتهای اجرایی در جریان بوده است.
صداقتی درباره برنامههای افتتاح نیز اظهار کرد: دو پروژه داریم که بلافاصله به مرحله بهرهبرداری میرسد؛ یکی زیرگذر میدان سپاه که انشاءالله در اردیبهشت افتتاح میشود و دیگری زیرگذر حکیم – تعاون که برنامه داریم نهایتاً تا اواخر خرداد به بهرهبرداری برسد. با افتتاح این طرحها، تعداد پروژههای بهرهبرداریشده ما به ۶۵ پروژه خواهد رسید.
وی با اشاره به نصب پنج عرشه فلزی جدید افزود: پنج عرشه فلزی را نیز در برنامه نصب داریم. شامل عرشه فلزی بزرگراه یادگار امام روی ۴۵ متری زرند، عرشه فلزی میدان توحید در بخشهای پایانی، عرشه فلزی بزرگراه باقری – خیابان ۱۹۶، یکی از پلهای فلزی بزرگراه طبقاتی بعثت که برنامه نصب آن در ابتدای سال است و عرشه فلزی بزرگراه شهید ستاری – فهمیده که روی خط مترو اجرا میشود و دسترسی شرق به جنوب را تأمین خواهد کرد. این پنج عرشه در سه هفته آینده نصب میشوند.
صداقتی درباره آسیبهای وارد شده به پروژهها در شرایط جنگ نیز گفت: در برخی نقاط، اتفاقاتی در جوار پروژهها رخ داد، اما آسیب جدی مستقیم به پروژههای ما وارد نشده است. با این حال، برای اطمینان در حال بررسی کامل هستیم.
وی درباره تأمین مصالح هم توضیح داد: در حوزه بتن، با توجه به دپوی مناسب شن و ماسه در پروژهها، وقفهای ایجاد نشده است. در حوزه آسفالت نیز هر توقفی بیشتر ناشی از بارندگیهای آغاز سال بوده است. آسفالت تولیدی این روزها در اختیار مناطق شهرداری تهران قرار گرفته تا لکهگیریهای زمستانی انجام شود.
صداقتی تاکید کرد: در کارخانههای آسفالت دپوی شن و ماسه لازم را داریم و قیر نیز با تامین معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران بدون کمبود در اختیار ماست.