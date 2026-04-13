در ایام جنگ ۳۲۰ خانواده جدید را تحت پوشش قرار دادیم/ از دست رفتن بیش از ۱۰۰ شغل مددجویان

«حسین فتح‌آبادی» معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره حمایت این نهاد از سالمندان به‌ویژه در شرایط جنگی گفت: براساس شاخص‌های تعریف شده توسط وزارت بهداشت افرادی را که بیش از ۶۰ سال سن دارند به عنوان سالمند تلقی می‌شوند و در حال حاضر هم حدود ۴۲ هزار و ۹۸۳ فرد سالمند تحت پوشش کمیته امداد استان تهران قرار دارند.

او با تاکید بر اینکه در طول سال خدمات ما برای سالمندان برقرار است، ادامه داد: اما به طور ویژه برای دوره جنگ رمضان خدماتی به خانواده‌های سالمند ارائه شد. از جمله اینکه به حساب هر سالمند ۶۰۰ هزار تومان واریز شد با در اولویت قرار دادن سالمندان بیمار و سالمندان مستاجر. در مجموع مبلغ این واریزی ۶ میلیارد تومان بود. همچنین از محل زکات فطریه مردمی، در همان روز عید فطر مبلغی با سرانه یک میلیون تومان برای هزار مددجوی سالمند واریز شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران همچنین از توزیع ۱۶۵۰ بسته یک کیلویی گوشت گرم بین این گروه از مددجویان در روزهای جنگ خبر داد و افزود: در این ایام همچنین نزدیک به ۷۲۰ میلیون تومان پوشینه (پد بهداشتی) خریداری و بین سالمندانی که به این کالا نیاز داشتند توزیع شده است. برخی از سالمندان نیاز به مراقبت و نگهداری و استفاده از پد بهداشتی دارند، درحالی که هزینه این اقلام بالاست. با توجه به این موضوع در مدت جنگ رمضان این اقدام نیز انجام و پوشینه‌ها در اختیار ادارات قرار گرفت تا بین سالمندان توزیع شود تا حداقل در این زمینه دچار مشکل نباشند.

به گفته او مراکز مشاوره و کلینیک راه زندگی (رز) کمیته امداد نیز در همه این مدت فعال بوده و به مددجویان اعم از سالمند و غیرسالمند خدمات خود را ارائه داده است. این مراکز در شرایط اضطرار و استرس با خانواده‌ها ارتباط می‌گرفتند و درباره شرایط جنگ، نحوه برخورد با بحران، چگونگی کنارآمدن با شرایط موجود و کاهش استرس را برای آن‌ها تشریح می‌کردند تا این افراد بتوانند آرامش بیشتری بدست آورند.

فتح‌آبادی از شهادت یک نفر از مددجویان سالمند در یکی از ادارات غرب استان تهران و مجروح شدن تعدادی از پرسنل کمیته امداد استان خبر داد و اضافه کرد: در ایام جنگ رمضان، ۳۲۰ خانواده جدید به مددجویان ما اضافه شده‌اند که از این تعداد، نزدیک به ۶۸ نفر سالمند بالای ۶۰ سال و سالمند هستند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران این را هم گفت که برخی از مددجویانی که به کسب و کارهای اینترنتی مشغول بوده‌اند، به دلیل شرایط اینترنتی حاکم بر کشور نتوانستند به کار خود ادامه دهند. همچنین کسب و کار برخی از مددجویان در محدوده انفجارها قرار داشته که به دلیل جنگ از بین رفته‌اند یا تعطیل شده‌اند. به صورت کلی تاکنون بیش از ۱۰۰ شغل مددجویان ما از دست رفته است.

به گفته او کمیته امداد در حال تدوین برنامه‌ای است تا مددجویانی که در سراسر کشور ناشی از جنگ دچار آسیب‌های مختلف شده‌اند، شناسایی کرده و به فوریت با آن‌ها مساعدت کنیم. هرچند اکنون نیز اقداماتی در حال انجام است، اما یک شیوه‌نامه متمرکز در حال طراحی است تا در چارچوب آن برای همه این خانواده‌ها اجرا شود و منابع لازم برای این اقدام نیز در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/