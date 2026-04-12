تبلیغات مجازی کاندیداهای انتخابات شوراها در بستر داخلی صورت می‌گیرد

تبلیغات مجازی کاندیداهای انتخابات شوراها در بستر داخلی صورت می‌گیرد
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران توضیحاتی در خصوص برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: بر اساس قانون، ۱۱ اردیبهشت ماه انتخابات برگزار می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: لایحه‌ای در مجلس در خصوص انتخابات مورد بررسی قرار نگرفته و نتیجه‌ای اعلام نشده و با توجه به این موضوع، قاعدتاً در تاریخ مقرر انتخابات برگزار خواهد شد.

صادقی با اشاره به حضور پرشور مردم در میادین طی مدت اخیر، یادآور شد: به نظر می‌رسد با توجه به این میزان از حضور مردمی در میادین، برگزاری انتخابات نه تنها منعی ندارد بلکه نشانه‌ای از مدیریت کشور است.

رئیس شورای اسلامی استان تهران تأکید کرد: اگر ملاحظاتی برای تعویق وجود داشته باشد، نیازمند این است که سریعتر مورد بررسی قرار بگیرد و اعلام شود.

وی افزود: بر اساس شنیده‌ها این موضوع در دستور کار کمیسیون داخلی و شوراها بوده اما تا امروز خبری اعلام نشده است.

صادقی در مورد فراهم بودن بستر تبلیغات کاندیداها در صورت برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشت ماه، تصریح کرد: با توجه به فعالیت اینترنت ملی، تبلیغات مجازی در بستر داخلی صورت خواهد گرفت و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

