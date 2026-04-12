پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای تجهیز نانوایی‌ها به انرژی جایگزین

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و کسب‌وکار بنیاد علوی گفت: این بنیاد از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، تسهیلات ارزان‌قیمت برای تجهیز نانوایی ها را آغاز کرده است تا در شرایط قطع برق تولید نان ادامه یابد.

به گزارش ایلنا، عبدالله عابدی، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و کسب‌وکار بنیاد علوی، از اجرای برنامه‌ای ویژه برای افزایش پایداری نانوایی‌ها در شرایط بحرانی خبر داد. او گفت: بنیاد علوی از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، دوگانه‌سازی نانوایی‌ها از نظر منبع انرژی را در دستور کار قرار داده تا واحدهای تولید نان بتوانند حتی در زمان قطع برق و گاز به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به محوریت حمایت مالی در این طرح افزود:برای تأمین تجهیزات موردنیاز مانند پنل خورشیدی یا موتور برق، تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد تا روند تجهیز نانوایی‌ها سریع‌تر و با هزینه کمتر انجام شود. عابدی توضیح داد که نوع و میزان تجهیزات بر اساس توان مصرفی هر نانوایی تعیین می‌شود و هدف نهایی، جلوگیری از توقف تولید نان در شرایط بحران است.

