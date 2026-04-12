تالاب مره قم میزبان فلامینگوهای مهاجر
یکصد قطعه فلامینگوی مهاجر در تالاب مره قم فرود آمدند.
به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: این تالاب که سالانه پذیرای دهها هزار پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی است، علاوه بر اهمیت زیستمحیطی، نقش کلیدی در کنترل کانونهای گرد و غبار منطقه ایفا می کند.
مریم محمدی با اشاره به حضور این پرندگان به عنوان نشانهای از ارزش اکولوژیک تالاب، از هماهنگی برای ارتقای سطح حفاظتی «مره» خبر داد.
وی ابراز امیدواری کرد؛ با وجود بحران کمآبی، بتوان این زیستگاه ارزشمند را در مرکز کشور زنده و پایدار نگه داشت.