خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تالاب مره قم میزبان فلامینگو‌های مهاجر

کد خبر : 1772445
لینک کوتاه کپی شد.

یکصد قطعه فلامینگوی مهاجر در تالاب مره قم فرود آمدند.

به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: این تالاب که سالانه پذیرای ده‌ها هزار پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی است، علاوه بر اهمیت زیست‌محیطی، نقش کلیدی در کنترل کانون‌های گرد و غبار منطقه ایفا می کند.

مریم محمدی با اشاره به حضور این پرندگان به عنوان نشانه‌ای از ارزش اکولوژیک تالاب، از هماهنگی برای ارتقای سطح حفاظتی «مره» خبر داد.

وی ابراز امیدواری کرد؛ با وجود بحران کم‌آبی، بتوان این زیستگاه ارزشمند را در مرکز کشور زنده و پایدار نگه داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار