طی دو روز آینده تنگه هرمز مواج است

سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی دو روز آینده دریای عمان و تنگه هرمز و سه شنبه علاوه بر این مناطق خلیج فارس و دریای خزر مواج است.
به گزارش ایلنا، بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، امروز (یکشنبه) در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، همدان، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، برخی مناطق استان های مرکزی و اصفهان، نیمه غربی استان های کرمان و یزد و جزایر واقع در شمال خلیج فارس، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی می شود.
فردا (دوشنبه) در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و دامنه های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران و غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی، بارندگی، افزایش وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می دهد و در برخی نقاط خراسان رضوی افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار پراکنده انتظار می رود.
سه شنبه بارش، وزش باد و کاهش نسبی دما در سواحل دریای خزر و خراسان رضوی ادامه خواهد داشت و چهارشنبه و پنجشنبه در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت.
امروز در نوار شرقی کشور، دوشنبه در شمال غرب، غرب، دامنه های البرز و جنوب شرق، سه شنبه در دامنه های جنوبی البرز، مرکز، جنوب و نوار شرقی کشور، افزایش وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک انتظار می رود.
امروز آسمان تهران نیمه ابری تا ابری، همراه با وزش باد، گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۳ و کمینه دمای آن به ۱۳ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.