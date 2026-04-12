رئیس دانشگاه:
برنامههای آموزشی و اداری دانشگاه امیرکبیر بدون وقفه ادامه دارد
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به شرایط ویژه کشور و تبعات جنگ، بر ضرورت تقویت ارتباط میان اساتید، دانشجویان و کارکنان تاکید کرد و گفت: در کنار تداوم فعالیتهای آموزشی و اداری، باید با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، انسجام دانشگاهی را حفظ و از آسیبهای روانی و اجتماعی بهویژه در میان جوانان جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به گذشت حدود ۴۰ روز از آغاز درگیریها افزود: این دوره، فراتر از آموزشهای کلاسیک، درسهایی همچون دشمنشناسی، تشخیص دوست از دشمن و شناخت داشتهها را برای جامعه به همراه داشته است؛ بهویژه برای جوانانی که تجربهای از دوران دفاع مقدس نداشتهاند.دکترسروش با تاکید بر تفاوت تجربه نسلها گفت: بسیاری از افراد مسنتر تجربه جنگ هشتساله را داشتهاند، اما دانشجویان امروز که عمدتاً در بازه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال هستند، چنین تجربهای ندارند و طبیعی است که تابآوری کمتری داشته باشند؛ بنابراین لازم است با انتقال تجربیات و حمایتهای روحی، به تقویت آنان کمک کنیم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اهمیت ارتباطات در شرایط فعلی تصریح کرد: باید ارتباط میان اساتید، دانشکدهها و بهویژه با دانشجویان به هر شکل ممکن، حتی از طریق تماسهای فردی و فضای مجازی، حفظ و تقویت شود.وی ادامه داد: لازم است اساتید پیشقدم شوند، با دانشجویان تماس بگیرند، از وضعیت آنها مطلع شوند و به آنها قوت قلب بدهند، چرا که این ارتباطات نقش مهمی در افزایش تابآوری و کاهش فشارهای روانی دارد.
سروش با اشاره به اهمیت ادامه روند عادی آموزش گفت: تجربه کلاسها نشان میدهد که دانشجویان مشتاق بازگشت به فعالیتهای روزمره هستند و این موضوع به مدیریت تنشها و تمرکز ذهنی آنها کمک میکند.وی افزود: اگرچه بسیاری از ما نقش مستقیمی در تحولات نظامی نداریم، اما انجام درست وظایف روزمره میتواند سهم مهمی در عبور از شرایط فعلی داشته باشد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به جلسات متعدد با وزیر علوم، معاونان و روسای دانشگاههای برتر گفت: در این جلسات، موضوعات مختلفی بررسی و اقداماتی از جمله ارسال نامه به حدود ۱۵۰ دانشگاه در اروپا و آمریکا، دبیرکل سازمان ملل و یونسکو در اعتراض به حملات به مراکز علمی انجام شد.وی افزود: این اقدامات اگرچه ممکن است مستقیماً در توقف جنگ موثر نباشد، اما نشاندهنده انجام وظیفه و اطلاعرسانی به جامعه جهانی درباره اقدامات دشمنان است.
سروش در ادامه به وضعیت مالی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: میزان تخصیص بودجه در دانشگاهها عموماً بین ۸۵ تا ۹۲.۵ درصد بوده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در همین حدود قرار دارد.وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه و خزانه، تلاش شد حداکثر تخصیصها دریافت شود و حتی درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیش از پیشبینیها محقق شد.رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین از انتقال پایان سال مالی به اردیبهشت خبر داد و گفت: این موضوع فرصت بیشتری برای جذب منابع باقیمانده فراهم میکند.
افزایش حقوق هیئت علمی و چالشهای کارکنان
خسارات واردشده به دانشگاهها در حملات اخیر
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به خسارات واردشده به مراکز علمی گفت: طبق اعلام وزیر علوم، تا پیش از ۱۳ فروردین، خساراتی بالغ بربیش از ۴هزار میلیارد تومان برآورد شده و با حملات اخیر به مراکزی همچون دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف، این رقم افزایش یافته است.وی تاکید کرد: همه دانشگاهها متعلق به یک مجموعه هستند و آسیب به هر دانشگاه، آسیب به کل نظام علمی کشور است.
لزوم حمایت از آسیبدیدگان
نقش فضای مجازی و فعالیتهای فرهنگی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر نقش فضای مجازی گفت: بخش فرهنگی دانشگاه باید در این شرایط فعالتر شده و با تولید و انتشار محتوای مناسب، فضای مثبتی برای دانشجویان ایجاد کند.وی افزود: میتوان بخش زیادی از فعالیتهای حضوری را در فضای مجازی بازآفرینی کرد تا ارتباطات تضعیف نشود.
سروش همچنین به اساتید توصیه کرد: با دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود بهصورت هفتگی جلسات مجازی برگزار کنند تا علاوه بر پیشبرد امور آموزشی، زمینه انتقال تجربه و تقویت روحیه نیز فراهم شود.
تاکید بر همدلی و پرهیز از اختلافات داخلی
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به عبور موفق از شرایط فعلی گفت: امیدوارم پس از پایان جنگ، شاهد بروز اختلافات جدید در داخل نباشیم و با درس گرفتن از گذشته، از دامن زدن به شکافها و اختلافات پرهیز کنیم.رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: همه ما دغدغه کشور و مردم را داریم و نقدها نیز در چارچوبی سازنده میتواند به رشد و شکوفایی منجر شود.