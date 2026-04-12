آئین بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار سرلشکر شهید محمد شیرازی

به گزارش ایلنا از روابط عمومی پلیس، آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار سرلشکر بسیجی محمد شیرازی دوشنبه ۲۴ فروردین ماه از ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۱۷ در مسجد امام جعفر صادق علیه السلام میدان فلسطین تهران برگزار می شود.

این شهید والامقام با بیش از پنج دهه تلاش و مجاهدت و همراهی با امام و مقتدای خویش، حضرت امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه نهایتا در اولین روز از جنگ تحمیلی سوم بر اثر حمله ناجوانمردانه دشمنان آمریکایی صهیونی به بیت رهبری، در جوار مولای خود به نهایت آمال و آرزویش که همان نوشیدن شهد شیرین شهادت و رسیدن به سعادت ابدی بود نائل آمد تا در بهشت برین نیز همراه قائد شهید امت باشد.

به راستی شهادت نه‌ یک فقدان، بلکه افتخاری بزرگ برای اسلام و مسلمانان است و وظیفه امروز همه ما، ادامه دادن راه این مردان خدایی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب و اسلام است؛ چرا که عزت و اقتدار کنونی کشور مرهون خون پاک شهداست.

با تسلیت به ملت شریف ایران اسلامی به ویژه بیت معظم سرلشگر بسیجی شهید محمد شیرازی و با ادای احترام به مقام شامخ این شهید پر افتخار، از تمامی همرزمان و ارادتمندان به این شهید والامقام و عموم مردم عزیز ایران اسلامی برای شرکت در این آئین بزرگداشت دعوت به عمل می آید.

