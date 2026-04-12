رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد:
ترخیص بیش از ۳۶۲۰ خودرو توقیفی از پارکینگ از ابتدای جنگ
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور،رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از آغاز جنگ تحمیلی رمضان از ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴تا کنون، بیش از ۳۶۲۰ دستگاه خودرو و بیش از۸۲۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی از پارکینگ ها ترخیص شدهاند. این آمار نتیجه تلاشهای مستمر پلیس راهور در تسهیل فرآیند ترخیص و افزایش رضایت شهروندان بوده است.
وی افزود: با افزایش ظرفیت پاسخگویی به شهروندان، روند ترخیص وسایل نقلیه بهطور قابلتوجهی سرعت گرفته و بسیاری از مالکان و متصرفان قانونی توانستهاند در مدت زمان کوتاهتری وسیله نقلیه خود را تحویل بگیرند.
سردار موسوی پور درباره دلایل توقیف وسایل نقلیه توضیح داد:بخش قابل توجهی از توقیفها به علت نداشتن مدارک معتبر مانند بیمهنامه شخص ثالث، تخلفات رانندگی نظیر دستکاری اعداد و ارقام و مخدوشی پلاک، پارک در محلهای ممنوعه حمل با جرثقیل، انجام همزمان دو تخلف حادثهساز و عدم پرداخت جرایم بوده است.
وی همچنین از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از توقیف وسیله نقلیه خود جلوگیری کنند و افزود: هدف پلیس از توقیف وسایل نقلیه، ارتقای ایمنی و نظم شهری است.
وی افزود: تلاش کردهایم با تسهیل فرآیند ترخیص، شهروندان را به رعایت مقررات تشویق کنیم. رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم تردد در خطوط ویژه، پرهیز از حرکت در خلاف جهت و استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران از جمله مواردی است که مانع توقیف خواهد شد.