«محمدرضا واعظ مهدوی» رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در جنگ سی و نه روزه رژیم صهیونیستی و امپریالیسم آمریکا، صحنه‌هایی از بی‌اخلاقی و عدم پایبندی به قوانین و مقررات بین‌المللی مشاهده شد، در طول جنگ‌های وحشیانه بشر کم‌نظیر و در نوع خود منحصر به فرد بوده است. آن‌ها در این مدت تمام قوانین، اصول و ضوابط انسانی زیر پا گذاشته و پایمال شد. هرچند پیش از آن نیز رژیم اسرائیل در غزه و فلسطین چنین رفتارهایی از خود نشان داده بود.

واعظ مهدوی ادامه داد: صحنه‌های بمباران‌ها و کشتارهایی که در غزه رخ داد، به‌گونه‌ای بود که جنایتکاران بزرگ تاریخ را روسفید کرده بود. در جنگ اخیر نیز حملات گسترده‌ای به مکان‌ها و افرادی صورت گرفت که در هیچ‌یک از مقررات جنگی و حتی در اخلاق انسانی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به آغاز این درگیری‌ها گفت: در شروع جنگ شاهد بودیم که رژیم آمریکا مدرسه‌ای را در شهرستان میناب بمباران کرد و بیش از ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان و مربیان این مدرسه به قتل رسیدند. ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، این بمباران در دو مرحله انجام شده است، به این معنا که پس از بمباران نخست، مربیان دانش‌آموزان را از کلاس‌ها خارج کرده و به نمازخانه مدرسه منتقل کردند، اما در حمله دوم همان نمازخانه هدف قرار گرفت و تعداد زیادی از شهدا در آنجا جان باختند. این اقدام نشان می‌دهد که بمبارانی قساوت‌مندانه، وحشیانه و عمدی بوده است.

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت گفت: علاوه بر این، انبارهای نفت نیز بمباران شد و شعله‌های آتش‌سوزی آن تا چندین روز تهران و شهرهای مختلف را دربر گرفت و آلودگی شدید هوا به دنبال داشت که اقدامی کاملاً مغایر با ملاحظات محیط زیستی بود.

او در ادامه افزود: تعداد زیادی از مراکز فرهنگی و میراث تاریخی نیز که از دستاوردهای تمدن بشری محسوب می‌شوند در این بمباران‌ها هدف قرار گرفتند. از جمله کاخ گلستان و مجموعه‌ای وسیع از ساختمان‌ها و اماکن تاریخی ایران که حمله به آن‌ها برخلاف قوانین و مقررات بین‌المللی است.

واعظ مهدوی همچنین به حملات انجام‌شده علیه مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: واحدهای بیمارستانی مانند بیمارستان گاندی و همچنین بیمارستان‌های متعددی در شهرستان‌ها مورد هجوم قرار گرفتند. در این شرایط، پرستاران و کارکنان درمانی به جای آنکه به فکر نجات جان خود باشند، کودکان بستری در بخش‌های آی‌سی‌یو را در آغوش گرفته و برای نجات آن‌ها تلاش کردند و برخی نیز به دلیل ناتوانی در خروج دچار آسیب شدند.

به گفته وی در این حملات همچنین آمبولانس‌ها، واحدهای امدادرسانی و نیروهای امدادگر هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن تعدادی از امدادگران جمعیت هلال احمر به شهادت رسیدند و شماری دیگر نیز مجروح شدند.

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با اشاره به حمله به صنایع دارویی اظهار داشت: کارخانجات داروسازی که وظیفه آن‌ها تولید دارو برای بیماران است نیز مورد تهاجم قرار گرفتند؛ از جمله کارخانه‌ای که داروی بیماران سرطانی تولید می‌کرد و کارخانه‌ای که لوازم بسته‌بندی داروها را تولید می‌کرد. چنین اقداماتی نشان می‌دهد گویی با بیماران سرطانی، بیماران دیابتی و افرادی که نیازمند مصرف دارو هستند دشمنی وجود دارد. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد ارتش رژیم صهیونیستی «بداخلاق‌ترین و بی‌ضابطه‌ترین نیروی نظامی جهان» است.

واعظ مهدوی در ادامه خاطرنشان کرد: جنگ اگرچه تلخ است و همواره با خونریزی و آسیب‌های اجتماعی همراه است، اما حتی در جنگ نیز می‌توان جوانمردی و اصول انسانی را رعایت کرد. جنگ‌ها نیز از پروتکل‌ها و قوانینی تبعیت می‌کنند، اما تمامی این پروتکل‌ها از سوی آمریکا و اسرائیل زیر پا گذاشته شده است.

وی گفت: این وضعیت نشان‌دهنده ماهیت نظام‌های استعماری است؛ ماهیتی که در تاریخ نیز نمونه‌های آن دیده شده است، از جمله در آفریقا، کنگو، آفریقای جنوبی، کنیا و بسیاری از کشورهای آسیایی. بنای استعمار و نظام سرمایه‌داری بر «داروینیسم اجتماعی»، هجوم و قانون جنگل استوار است و در چنین ساختاری، بقای قدرت‌ها از طریق خرد کردن و از میان بردن طرف مقابل و تضعیف ضعیف‌ترها دنبال می‌شود.

واعظ مهدوی در ادامه با بیان اینکه امروز جای افتخار برای ملت بزرگ ایران است که در برابر این ددمنشی و وحشیگری ایستادگی کرده‌اند، گفت: بخشی از هدف چنین جنایت‌هایی که نمونه‌هایی از آن در رفتارهای داعش نیز در سال‌های اخیر دیده شده، ایجاد رعب و وحشت است تا طرف مقابل به‌قدری دچار ترس شود که مقاومت را کنار بگذارد و تسلیم شود.

وی افزود: در دانش روان‌شناسی مفهومی با عنوان «ناامیدی آموخته‌شده» یا «Helplessness» مطرح می‌شود که در آن افراد در برابر فشار و ظلم، به تدریج مقاومت خود را از دست می‌دهند و به نوعی انفعال رفتاری دچار می‌شوند.

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ادامه داد: در جنگ اخیر اما چنین وضعیتی در مورد مردم ایران رخ نداد. این جنایت‌ها، سبعیت‌ها و وحشیگری‌ها نه‌تنها مردم ایران را دچار وحشت نکرد، بلکه مقاومت آن‌ها را بیشتر کرد. هر زمان تهدید به بمباران و کشتار مردم افزایش یافت، واکنش مردم حضور پررنگ‌تر در صحنه بود.

واعظ مهدوی با اشاره به یکی از این موارد گفت: در راهپیمایی روز قدس، در حالی که پهپادهای رژیم صهیونیستی حمله‌ای انجام دادند و حتی یک خانم نیز در این حمله به شهادت رسید، مردم با مشت‌های گره‌کرده شعار دادند و هیچ‌کس صحنه را ترک نکرد و راهپیمایی نیز مختل نشد. این موضوع نشان می‌دهد که ترفند ایجاد رعب و وحشت دیگر کارکرد خود را از دست داده و سطح آگاهی و مقاومت مردم ایران به حدی رسیده است که چنین اقدامات خشونت‌آمیزی نتیجه معکوس داشته و به تشدید مقاومت انجامیده است.

وی افزود: امروز شاهد آن هستیم که دشمنی متشکل از دو قدرت بزرگ دارای انرژی اتمی – که یکی از آن‌ها ابرقدرت نیز محسوب می‌شود – در برابر مقاومت مردم ایران ناچار به عقب‌نشینی شده است. در این جنگ هیچ موج گسترده‌ای از فرار مردم از مرزهای کشور شکل نگرفت و برخلاف بسیاری از جنگ‌ها، پدیده آوارگی گسترده نیز مشاهده نشد.

واعظ مهدوی ادامه داد: در طول این درگیری‌ها هیچ‌یک از مسئولان کشور پناهنده نشدند، هیچ مسئولی استعفا نداد و هیچ‌یک از نیروهای نظامی یا انتظامی نیز عقب‌نشینی نکردند. حتی برعکس، بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور اقامت داشتند اعلام کردند که می‌خواهند در کنار مردم و رزمندگان خود حضور داشته باشند.

او با اشاره به تداوم ساختار فرماندهی و مدیریت کشور نیز گفت: با وجود صدماتی که نیروهای نظامی و فرماندهان کشور متحمل شدند، این خلأها بلافاصله جبران شد و روند مقاومت ادامه یافت. شاید مهم‌ترین پیام این جنگ آن باشد که ارعاب و خشونت دشمن نه‌تنها باعث عقب‌نشینی مردم نشد، بلکه به افزایش و گسترش مقاومت انجامید و این خود دستاورد مهمی به شمار می‌رود.

او در ادامه درباره برآورد خسارت‌های واردشده به حوزه سلامت و مدت زمان بازگشت مراکز آسیب‌دیده به چرخه فعالیت، گفت: لازم به ذکر است که ستاد پشتیبانی مردمی دفاع رمضان در کشور شکل گرفته و بیش از ۵۰ مؤسسه خیریه در آن مشارکت دارند. یکی از اقدامات این ستاد کمک به دستگاه‌های اجرایی و دولتی برای ثبت و برآورد خسارت‌هاست.

وی افزود: این برآوردها نیازمند بررسی‌های کارشناسی و محاسبات دقیق است و این روند اکنون آغاز شده و در حال انجام است.

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با اشاره به توان داخلی کشور برای بازسازی زیرساخت‌ها نیز گفت: بسیاری از زیرساخت‌ها، کارخانه‌ها، صنایع، بیمارستان‌ها و پل‌ها در شرایطی در کشور ساخته شده‌اند که ایران تحت تحریم و با محدودیت‌های شدید مالی روبه‌رو بوده و همه این پروژه‌ها بدون کمک خارجی و به دست مهندسان، متخصصان و تکنسین‌های ایرانی اجرا شده است. همان نیروها می‌توانند بازسازی و جبران خسارت‌ها را نیز با سرعت انجام دهند.

واعظ مهدوی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌هایی که دریافت شده، پل راه‌آهن کاشان که اختلالی در اتصال راه‌آهن تهران به جنوب ایجاد کرده بود، ظرف ۷۲ ساعت ترمیم و بازسازی شد. سایر خدمات و زیرساخت‌ها نیز با همت مردم و عزم و اراده‌ای که در جامعه شکل گرفته، به سرعت بازسازی شود و علاوه بر الگوی مقاومت، الگوی بازسازی و جبران خسارت‌ها نیز از سوی ایران به جهان ارائه شود.

انتهای پیام/