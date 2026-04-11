جاده چالوس یکطرفه شد
رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت ترافیکی در محور چالوس خبر داد و گفت: از ساعت ۱۷ امروز، تردد کلیه وسایل نقلیه از آزادراه تهران–شمال در مسیر (جنوب به شمال) ممنوع خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای شمالی کشور، اظهار کرد: به دلیل افزایش حجم ترافیک در مسیر (شمال به جنوب) محور چالوس و به منظور مدیریت بهتر جریان ترافیک و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از ساعت ۱۷ امروز ۲۲ فروردین تردد کلیه وسایل نقلیه از آزادراه تهران–شمال در مسیر (جنوب به شمال) ممنوع خواهد شد.
وی در ادامه افزود: بر همین اساس مسیر (شمال به جنوب) این دو محور به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.
سرهنگ کرمی اسد با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدودههای سهراهی چلاو و بایجان با ترافیک نیمه سنگین مواجه هستیم و در مسیر شمال به جنوب در محدودههای شنگلده، گزنک و حدفاصل رینه تا زیار ترافیک سنگین جریان دارد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور فیروزکوه در محدوده پل سفید و در آزادراه قزوین–رشت در حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم و ورودی رودبار ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
این مقام ارشد انتظامی افزود: همچنین در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده حسینآباد تا امامزاده طاهر و آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی نیز ترافیک نیمهسنگین وجود دارد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در محور تهران–بومهن و آزادراه تهران–پردیس روان است.
وی درباره شرایط جوی گفت: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی محورهای استانهای آذربایجان غربی و کردستان بارش باران گزارش شده است.
سرهنگ کرمی اسد همچنین از انسداد برخی محورهای مواصلاتی خبر داد و افزود: محور قدیم بستانآباد–میانه، آزادراه تبریز–زنجان، کمربندی شرقی کرمانشاه و کمربندی یاسوج–اصفهان مسدود هستند و تردد از مسیرهای جایگزین انجام میشود.
وی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.