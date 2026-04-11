وی در ادامه افزود: بر همین اساس مسیر (شمال به جنوب) این دو محور به‌ صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ کرمی اسد با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های سه‌راهی چلاو و بایجان با ترافیک نیمه‌ سنگین مواجه هستیم و در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های شنگلده، گزنک و حدفاصل رینه تا زیار ترافیک سنگین جریان دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور فیروزکوه در محدوده پل سفید و در آزادراه قزوین–رشت در حدفاصل سراوان تا امام‌زاده هاشم و ورودی رودبار ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: همچنین در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده حسین‌آباد تا امام‌زاده طاهر و آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی نیز ترافیک نیمه‌سنگین وجود دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در محور تهران–بومهن و آزادراه تهران–پردیس روان است.

وی درباره شرایط جوی گفت: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی و کردستان بارش باران گزارش شده است.

سرهنگ کرمی اسد همچنین از انسداد برخی محورهای مواصلاتی خبر داد و افزود: محور قدیم بستان‌آباد–میانه، آزادراه تبریز–زنجان، کمربندی شرقی کرمانشاه و کمربندی یاسوج–اصفهان مسدود هستند و تردد از مسیرهای جایگزین انجام می‌شود.

وی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.