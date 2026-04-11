حسینی:
۲۲ هزار نفر از افراد تحت حمایت بهزیستی به خانوادهها سپرده شدند
رئیس سازمان بهزیستی کشور از انتقال ۳۴ هزار مددجو و ارائه هزاران خدمت در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: برای حفظ پایداری خدمات، تأمین مستمر مواد غذایی، دارویی و سوخت در اولویت قرار گرفت و همزمان ارزیابیهای میدانی برای شناسایی مراکز در معرض خطر انجام شد که در نتیجه آن حدود ۱۸۰ مرکز جابهجا و بیش از ۳۴ هزار نفر به مناطق امن منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی در سی و سومین جلسه شورای تحول اداری سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در جریان جنگ این سازمان مسئولیت پشتیبانی از حدود ۵۲۰۰ مرکز شبانهروزی را بر عهده داشت که بیش از ۲۰۰ هزار نفر از گروههای هدف از جمله افراد دارای معلولیت، سالمندان، کودکان و بیماران اعصاب و روان در آنها زندگی میکردند.
وی همچنین از واگذاری خانوادهمحور مددجویان خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه قضایی حدود ۲۲ هزار نفر از افراد تحت حمایت به خانوادهها سپرده شدند تا در محیطی امنتر نگهداری شوند.
وی با اشاره به گسترش فعالیتهای اجتماعمحور افزود: پیش از بحران، حدود ۲۷۵۰ محله در قالب طرح سلام محله فعال بودند و نزدیک به ۳۸۰ هزار داوطلب در این شبکه حضور داشتند اما با آغاز جنگ بیش از ۵ هزار گروه جدید شکل گرفت و ۳۵ هزار داوطلب دیگر به این شبکه پیوستند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: این گروهها خدمات متنوعی از جمله آموزش تابآوری به بیش از ۶۰ هزار خانوار، ارائه بیش از ۵۰ هزار مشاوره حضوری و مشارکت در حمایتهای معیشتی و اسکان اضطراری ارائه کردند.
حسینی تقویت مشارکتهای مردمی را یکی دیگر از دستاوردهای این دوره دانست و گفت: شکلگیری پویشهایی مانند «مثبت ماه» و «ایران همدل» موجب شد بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی جمعآوری شود، درمان بیش از ۱۲ هزار بیمار انجام گیرد و دهها هزار بسته بهداشتی و صدها هزار بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع شود.
وی با اشاره به تغییرات ساختاری در سازمان بهزیستی افزود: در این دوره با واگذاری اختیارات بیشتر به استانها، تصمیمگیریها چابکتر شد و امکان پاسخگویی سریعتر و متناسبتر با شرایط محلی فراهم آمد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه رویکرد خانوادهمحوری نیز تقویت شد، گفت: بخشی از خدمات آموزشی و توانبخشی در حدود هزار مرکز به صورت برخط ادامه یافت و در حوزه مراقبت در منزل نیز بیش از ۲۷ هزار سالمند و فرد دارای معلولیت شدید از خدمات بهرهمند شدند.
حسینی در ادامه به مداخلات روانی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این دوره، سامانه ۱۴۸۰ بیش از ۱۱۰ هزار خدمت مشاورهای ارائه داد که بیش از ۷ هزار مورد آن مرتبط با شرایط جنگ بود، همچنین از طریق خط ۱۲۳ بیش از ۶۵ هزار خدمت ارائه و بیش از ۱۵ هزار عملیات میدانی انجام شد.
وی افزود: برای ارتقای تابآوری اجتماعی، بیش از ۷۰ دستورالعمل تخصصی تدوین و حدود ۴۵ هزار محتوای آموزشی تولید و منتشر شد که نقش مهمی در آگاهیبخشی عمومی داشت.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات ویژه برای افراد دارای معلولیت گفت: در این دوره، کمکهزینه ایاب و ذهاب برای حدود ۳۰ هزار نفر پرداخت شد. بیش از ۱۵۰ هزار نفر کمکهزینه لوازم بهداشتی دریافت کردند و خدمات درمانی داوطلبانه به بیش از ۳۰ هزار نفر ارائه شد.
وی ادامه داد: همچنین بیش از هزار مؤسسه توانبخشی مبتنی بر جامعه و حدود ۷ هزار داوطلب در ارائه خدمات مشارکت داشتند و نزدیک به ۸۰۰ منزل مددجویان مناسبسازی شد.
حسینی تأکید کرد: تجربه این جنگ نشان داد که در کنار آسیبها، بحران میتواند به صحنه بروز ظرفیتهای نهفته اجتماعی تبدیل شود و سازمان بهزیستی نیز توانست کارکردهای تازهای از خود بروز دهد.
به گزارش سازمان بهزیستی کشور، وی گفت: اگر این تجربهها بهصورت نظاممند ثبت و به سیاستهای پایدار تبدیل شوند، میتوانند در مدیریت بحرانهای آینده و ارتقای کارآمدی نظام رفاه اجتماعی نقش مهمی ایفا کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از برگزاری پویش «کنار مردم» خبر داد و گفت: در این پویش تلاش شده جلوههای خدمات و اقدامات بهزیستی مستندسازی شود و تاکنون ۲۱۶۴ اثر از سراسر کشور دریافت شده و این پویش تا ۳۰ فروردین ادامه دارد.
همچنین محمد نصیری مدیرکل بهزیستی استان تهران در این نشست با تشریح تدابیر این ادارهکل در شرایط اضطراری و بحرانی بر ضرورت سرعت عمل در بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی و ارتقای زیرساختهای مراقبتی تأکید کرد و با اشاره به لزوم واکنش سریع در زمان بحران اظهار کرد: صندوقهای بینالمللی در شرایط اضطرار دارای پروتکلهای خاصی هستند لذا باید برای جذب این منابع با حداکثر سرعت عمل اقدام کنیم، در همین راستا برخی از سازمانهای مردمنهاد پیشرو، فرآیند عملیاتی خود را آغاز کردهاند.
نصیری در ادامه بر اهمیت مستندسازی اقدامات تأکید کرد و افزود: ضروری است تمامی اقدامات شاخص در زمان جنگ به صورت آماری و دقیق ارائه شود تا از هرگونه پراکندگی در دادهها جلوگیری شود، این پایداری اطلاعاتی به مدیریت بهتر منابع کمک شایانی خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به پدافند غیرعامل و تأمین انرژی مراکز تحت پوشش گفت: تاکنون ۴۰ هزار لیتر گازوئیل میان مراکز تابعه توزیع شده است، پیگیری جدی وضعیت آب، سوخت و برق این مراکز بهویژه در شرایط جنگی در اولویت برنامههای ما قرار دارد تا خللی در خدمترسانی به مددجویان ایجاد نشود.
نصیری از تقویت ظرفیتهای رفاهی و حمایتی خبر داد و تصریح کرد: ۲ مجتمع بزرگ ولیعصر و قدوسی در حوزه تخصصی کودک با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان تجهیز شده و آماده افتتاح رسمی هستند.
وی اضافه کرد: بحرانها بهویژه جنگها در عین آنکه عرصه فشار نااطمینانی و محدودیت هستند گاه زمینهای برای آشکار شدن ظرفیتهایی فراهم میکنند که در شرایط عادی کمتر دیده میشوند و این تجربه برای سازمان بهزیستی نیز چنین موقعیتی را رقم زد.
وی افزود: این تجربه بار دیگر نشان داد مدیریت کارآمد میتواند از دل بحرانها فرصتهای تازهای خلق کند؛ موضوعی که در ادبیات علمی مدیریت بحران و نظریههایی همچون سازمانهای تابآور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.