تردد در دانشگاه شریف ممنوع است
دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: تردد دانشجویان تمامی مقاطع فارغ التحصیلان و اساتید به دانشگاه شریف ممنوع است.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی شریف تردد دانشجویان تمامی مقاطع فارغ التحصیلان و اساتید به این دانشگاه همچنان تا روز دوشنبه ممنوع اعلام است.
کلیه فعالیتهای اداری دانشگاه در روزهای شنبه یکشنبه و دوشنبه ۲۲ تا ۲۴ فروردین ماه نیز به صورت دورکاری همانند روزهای اول هفته قبل با هماهنگی مدیر مربوطه خواهد بود.
تردد و نحوه فعالیت فناوران و مسئولان واحدها و شرکتهای فناور مستقر در دانشگاه نیز از طریق معاونت پژوهشی به آنها اطلاعرسانی شده است.