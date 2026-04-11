تردد در دانشگاه شریف ممنوع است

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی شریف تردد دانشجویان تمامی مقاطع فارغ التحصیلان و اساتید به این دانشگاه همچنان تا روز دوشنبه ممنوع اعلام است.

کلیه فعالیت‌های اداری دانشگاه در روزهای شنبه یکشنبه و دوشنبه ۲۲ تا ۲۴ فروردین ماه نیز به صورت دورکاری همانند روزهای اول هفته قبل با هماهنگی مدیر مربوطه خواهد بود.

تردد و نحوه فعالیت فناوران و مسئولان واحدها و شرکت‌های فناور مستقر در دانشگاه نیز از طریق معاونت پژوهشی به آن‌ها اطلاع‌رسانی شده است.

