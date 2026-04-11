آمادهباش کامل تیمهای عملیاتی هلال احمر با ورود سامانه بارشی به کشور
مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، با توجه به پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود یک سامانه بارشی گسترده به کشور از ظهر امروز شنبه ۲۲ فروردین ماه، آمادهباش کامل تیمهای عملیاتی خود را در استانهای درگیر اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از ظهر امروز شنبه، ساکنان ۷ استان واقع در مناطق غربی و شمال غربی کشور شاهد بارش باران و برف خواهند بود، طبق پیشبینیها، از ظهر امروز در برخی نقاط استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، اردبیل، زنجان و خوزستان، بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گرد و خاک و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف و تگرگ گزارش خواهد شد.
همچنین پیشبینی میشود این شرایط جوی فردا یکشنبه ۲۳ فروردین ماه علاوه بر مناطق مذکور، در استانهای لرستان، ایلام، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، غرب هرمزگان، شمال غرب کرمان و همچنین جزایر خلیج فارس و تنگه هرمز نیز تداوم یابد.
با توجه به احتمال وقوع حوادثی نظیر سیل، رانش زمین، ریزش سنگ و تجمع برف، مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات هلال احمر اعلام کرد که تمامی تیمهای عملیاتی در مناطق مستعد در وضعیت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شوند.
به دلیل احتمال کاهش شدید دید، وزش باد شدید، بارش برف تگرگ، به کوهنوردان و طبیعتگردان اکیداً توصیه میشود از ورود به ارتفاعات و مناطق مرتفع در بازه زمانی اعلام شده خودداری کنید.
در پایان جمعیت هلالاحمر یادآور شد که در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به کمکهای امدادی، هموطنان میتوانند در تمامی ساعات شبانهروز با شماره ۱۱۲ (ندای امدادونجات جمعیت هلالاحمر) تماس بگیرند.