اجرای طرح ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی در محدوده مقبرههای خانوادگی بهشت زهرا(س)
معاون حمایتهای اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از اجرای طرح شناسایی و ساماندهی افراد آسیبدیده و بی سرپناه در حاشیه مقبرههای خانوادگی سازمان بهشت زهرا (س) با هدف ارتقای امنیت و آرامش شهروندان خبر داد.
به گزارش ایلنا - به نقل از سایت شهر، یوسف مقدمی در توضیح بیشتر گفت: این اقدام با هدف صیانت از حریم آرامستان مطهر بهشت زهرا (س) و پاسخگویی به مطالبات شهروندان مبنی بر حضور برخی افراد آسیبدیده در محدوده مقبرههای خانوادگی کلید خورده است. با توجه به وسعت این محدوده، اکیپهای فوریتهای اجتماعی به صورت هدفمند در این پهنه مستقر شدهاند.
وی افزود: در قالب این طرح، تیمهای تخصصی مددکاری و خودروهای گشت «حامی شهر» با گشتزنی مستمر در قطعات مختلف، نسبت به شناسایی افراد کارتن خواب، متکدیان و آسیبدیدگان اجتماعی اقدام میکنند. افراد شناسایی شده پس از جذب، جهت طی مراحل مددکاری، غربالگری و اسکان به مراکز تخصصی و مددسراها منتقل میشوند تا فرآیند بازگشت آنها به خانواده یا چرخه درمان آغاز شود.
معاون حمایتهای اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران متعهد است تا با رعایت کرامت انسانی، نسبت به ساماندهی اقشار آسیبپذیر اقدام کند. از شهروندان نیز درخواست میشود در صورت مشاهده موارد مشابه در محدوده آرامستان، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به ارائه خدمات مددکاری و ساماندهی این افراد اقدامات لازم صورت گیرد.