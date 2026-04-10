وی افزود: در قالب این طرح، تیم‌های تخصصی مددکاری و خودروهای گشت «حامی شهر» با گشت‌زنی مستمر در قطعات مختلف، نسبت به شناسایی افراد کارتن‌ خواب، متکدیان و آسیب‌دیدگان اجتماعی اقدام می‌کنند. افراد شناسایی شده پس از جذب، جهت طی مراحل مددکاری، غربالگری و اسکان به مراکز تخصصی و مددسراها منتقل می‌شوند تا فرآیند بازگشت آن‌ها به خانواده یا چرخه درمان آغاز شود.

معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران متعهد است تا با رعایت کرامت انسانی، نسبت به ساماندهی اقشار آسیب‌پذیر اقدام کند. از شهروندان نیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشابه در محدوده آرامستان، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به ارائه خدمات مددکاری و ساماندهی این افراد اقدامات لازم صورت گیرد.